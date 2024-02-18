Родители не пускают российских школьников на занятия из-за «облучения» от металлодетекторов

Если спросить родителей из Ступино, что в Подмосковье, то в местной школе не только знаниями могут напичкать, но и всяким вредным излучением, которое в итоге разовьётся в кучу болячек и даже приведёт к смерти. А проблема не в каком-нибудь ртутном бассейне, а в простой рамке металлодетектора на входе.

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Первыми начали чудить родители детей из ступинской школы № 8. Как только они выяснили, что на входе учебного заведения будет стоять рамка металлодетектора, то начали бунтовать и не пускать детей на уроки. В их понимании, рамка облучает ребёнка, внутри того это излучение копится, а потом оно приводит к опасным болезням.

Родители пошли на компромисс и предложили осмотр с ручным детектором, но тут не согласилась уже школа. Потому что:

1) его просто нет;

2) это будет отнимать слишком много времени на досмотр;

3) «излучение» от ручного детектора будет таким же, как и от рамки.

Вслед за ступинскими родителями взбунтовались и другие — по всей России. А школы не могут убрать рамки из-за соображений безопасности. Специалисты же объясняют, что никакого опасного излучения у рамок нет, телевизор или компьютер даже поопаснее будут. Единственное что — не советуют через них ходить людям с кардиостимуляторами.