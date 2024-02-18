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Госсистема оценки качества образования заработает в России с 1 сентября

Правительство РФ утвердило постановление о формировании государственной федеральной информационной системы оценки качества образования. Она заработает с 1 сентября, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Госсистема оценки качества образования заработает в России с 1 сентября
© Unsplash.com

Государственный статус позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.

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Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счет современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.

Дети
Правительство РФ