Голикова: Доступность детских садов в России приблизилась к 100%
Доступность яслей с 2019 года увеличилась почти на 16% и на начало 2024-го составила 99,5%, а дошкольное образование для детей от 3 до 7 лет стало доступными практически на 100%.
Об этом в воскресенье заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
На выставке «Россия» она отметила охват средним профессиональным образованием почти половины населения страны в возрасте от 15 до 19 лет. Кроме того, РФ вошла в пятерку сильнейших государств по результатам участия школьников в международных олимпиадах: в прошлом году юные соотечественники завоевали 34 золотые медали из 43 возможных.
Голикова также обратила внимание на обеспечение высокого качества общего образования — такую задачу ставил Президент России Владимир Путин.
В 2023 году, по словам зампреда Правительства, показатель по средневзвешенному месту по результатам международных исследований оказался превышен и составил 9,6.