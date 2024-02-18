Голикова: доступность детских садов в России приблизилась к 100%

Доступность яслей с 2019 года увеличилась почти на 16% и на начало 2024-го составила 99,5%, а дошкольное образование для детей от 3 до 7 лет стало доступными практически на 100%.

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Об этом в воскресенье заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На выставке «Россия» она отметила охват средним профессиональным образованием почти половины населения страны в возрасте от 15 до 19 лет. Кроме того, РФ вошла в пятерку сильнейших государств по результатам участия школьников в международных олимпиадах: в прошлом году юные соотечественники завоевали 34 золотые медали из 43 возможных.

Голикова также обратила внимание на обеспечение высокого качества общего образования — такую задачу ставил Президент России Владимир Путин.