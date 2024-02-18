Терентьев призвал расширить поддержку семей с детьми-инвалидами

Необходимо подумать о расширении поддержки семей с детьми-инвалидами в том случае, если человек круглосуточно ухаживает за своим родным, и у него нет возможности трудиться.

Так депутат и председатель Всероссийского общества инвалидов прокомментировал постановление кабмина, в котором говорится, что с 1 января родители или опекуны, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья младше 18 лет, а также инвалидов с детства I группы, будут получать каждый месяц десять тысяч рублей, даже если они трудятся неполный день, в том числе дистанционно или на дому. Раньше эта помощь полагалась только неработающим.