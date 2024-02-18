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Терентьев призвал расширить поддержку семей с детьми-инвалидами

Необходимо подумать о расширении поддержки семей с детьми-инвалидами в том случае, если человек круглосуточно ухаживает за своим родным, и у него нет возможности трудиться.

Терентьев призвал расширить поддержку семей с детьми-инвалидами
© Pnp.ru

Об этом заявил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Так депутат и председатель Всероссийского общества инвалидов прокомментировал постановление кабмина, в котором говорится, что с 1 января родители или опекуны, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья младше 18 лет, а также инвалидов с детства I группы, будут получать каждый месяц десять тысяч рублей, даже если они трудятся неполный день, в том числе дистанционно или на дому. Раньше эта помощь полагалась только неработающим.

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Суть предложения, в том, чтобы дать возможность родителем детей-инвалидов, у кого есть свободное от ухода время, возможность частичной занятости. И это правильные изменения, уверен Михаил Терентьев.

Дети
Михаил Терентьев
Госдума