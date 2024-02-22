В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

В России появится система СМС-оповещений об опасностях в школах. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, пишет ТАСС.
По его словам, система личной безопасности разрабатывается Росгвардией совместно с Минпросвещения. Подобная разработка позволит передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, а также рассылать его по СМС находящимся в учебном учреждении и рядом с ним.
Парфенчик добавил, что разработка будет продолжена среди прочего и в рамках отдельных поручений.
Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что охрана в школах не должна быть бутафорной, обеспечивать ее обязаны профессиональные люди, проходящие курсы специальной подготовки. Кроме того, необходимо обеспечить финансирование безопасности школ.