В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

В России появится система СМС-оповещений об опасностях в школах. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, пишет ТАСС.

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По его словам, система личной безопасности разрабатывается Росгвардией совместно с Минпросвещения. Подобная разработка позволит передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, а также рассылать его по СМС находящимся в учебном учреждении и рядом с ним.

Парфенчик добавил, что разработка будет продолжена среди прочего и в рамках отдельных поручений.