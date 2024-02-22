Кейт Миддлтон настояла, чтобы ее сын учился в другой школе

В 2013 году у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился первенец принц Джордж, который является вторым в очереди на престол после своего отца. Поэтому он должен получить блестящее образование. Так, летом прошлого года принц и принцесса Уэльские вместе со старшим сыном посетили Итонский колледж.

Семья прошлась по кампусу, ознакомилась со школой-интернатом, где в будущем принц Джордж может занять место студента. Так, королевская семья заявила, что мальчик продолжит свое образование в данном учебном заведении. Однако теперь их планы поменялись.

Принц и принцесса Уэльские изменили свое решение, по поводу дальнейшего обучения старшего сына. Издание Hello сообщило, что королевская чета намерена отправить Джорджа в другую школу, которая находится в Оксфорде — St. Edward’s School.

Конечно, эта новость стала неожиданной для поклонников королевской семьи. Ведь предполагалось, что принц Джордж получит образование в Итоне, который окончили его отец и дядя. Интересно, что мальчик был серьезно настроен на поступление в престижную школу. В ноябре он прошел в своей школе аттестационный тест ISEB, который необходим для обучения в Итоне. А уже весной он прошел бы первое собеседование в престижном колледже.

Кейт признавалась, что ее сын очень волнуется перед экзаменом. Мальчик столкнулся с жесткой дисциплиной, где пришлось много работать, сдавать тесты и экзамены с целью проверки знаний.