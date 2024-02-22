Сексуальное взросление детей: что надо знать и как к этому подготовиться

Насколько сексуальное развитие действительно важно, и как это влияет на человека в будущем? Спросили у психолога-сексолога, тренера центра сексуального образования Алины Мурзагалиевой.

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Для ребенка, а особенно в период становления важно тратить энергию и проходить экологично все стадии взросления. Но, увы, иногда бывает так, что этого не происходит или происходит некорректно, и ребенок не может удовлетворить свои потребности, что в будущем переходит в тревожность, которая идет с ним по итогу рука об руку во взрослую жизнь.

Отсюда возникают негативные привычки, такие как курение, кусание ногтей, губ, щек, накручивание волос на пальцы, переедание, алкоголизм.

Ниже подробно описаны стадии сексуального развития, понимание которых поможет уже во взрослой жизни понять, что и как влияет на жизнь человека, и почему это происходит в его жизни, а также даст понимание родителям, как развиваются их дети.

1. Оральная стадия (0-18 месяцев)

Она начинается с момента рождения и длится до 18 месяцев. На первых этапах жизни, в первую очередь, ребенок зависит от матери, и именно в этот период необходимо установить контакт и доверие между малышом и самым главным человеком в его жизни. Обратите внимание, что декрет был придуман и введен в жизнь не просто так, а именно для того, чтобы женщина большую часть времени могла провести с ребенком. Конечно же, не стоит переходить в крайности, но действительно только мать в этот важный период может дать ребенку все необходимое (любовь, спокойствие и безопасность).

В оральной стадии самый опасный период — отлучение малыша от груди. Если во время завершения грудного вскармливания ребенок удовлетворен, он чувствует себя хорошо и ощущает доверие, то переход на следующую стадию пройдет благоприятно, но, если этап пройден неверно, то во взрослом возрасте человек имеет риск столкнуться с некоторыми проблемами, перечисленными выше, которые, впрочем, решаемы в любом возрасте, главное вовремя обратить на них внимание.

2. Анальная стадия (18-36 месяцев)

Это следующий и немаловажный этап. В этот период дети знакомятся с туалетом и правилами: как, когда и где можно испражняться. А так же, ребенок начинает получать удовольствие от похода в туалет. На данном этапе задача родителя объяснить ребенку, что поход в туалет — это абсолютно нормальный процесс, а также, если у него возникают какие-то трудности, он должен сообщать об этом родителю. В этом возрасте большинство детей отдают в ясли, где они встречаются с внешним миром без родителя, и так как психика еще очень мягкая, любое резкое слово или даже безобидное высказывание может сыграть злую шутку, и ребенок получит психологическую травму. Чаще всего в этом возрасте дети ощущают стыд. Доверие между родителем и ребенком — самое главное лекарство, как и то, что мама и папа всегда на его стороне. В этом случае переход на следующий этап будет правильным, в противном варианте травма закрепится, что негативно даст о себе знать во взрослой жизни.

Формирование эго, супер-эго и ид является ключевым аспектом в рамках теории личности Зигмунда Фрейда:

Ид представляет собой часть личности, которая существует с самого рождения и стремится удовлетворить базовые биологические потребности, такие как голод, жажда, сексуальные желания. Эго возникает со временем и является посредником между требованиями ид и реальными условиями общества. Эго пытается удовлетворить желания ид в рамках социально приемлемых норм. Супер-эго формируется благодаря родительским и общественным ценностям и нормам. Оно представляет собой внутреннюю мораль, которая старается сдерживать желания ид, вводя чувство вины и стыда в случае нарушения норм и ценностей.

Формирование этих трех аспектов личности происходит в раннем детстве, а в частности на анальной стадии развития и включает воздействие родителей и окружающей среды. В случае если эти процессы нарушены, могут возникнуть различные патологии личности и отклонения в поведении.

3. Фаллическая стадия (3-6 лет)

Начинается с 3-х лет и заканчивается в 6. На данном этапе ребенок встречается с возбуждением и начинает осознавать разницу между мужским полом и женским, а также развивается чувство ревности и страха, которые создают комплекс Электры (бессознательное или сознательное влечение девочки к отцу) и Эдипов комплекс (влечение сына к матери).

В данном периоде мальчик может столкнуться с чувствами к маме, и поэтому начинается подражание отцу, что в будущем отражается на личной жизни. Исходя из этого, он будет искать себе девушку, похожую на свою мать. А у девочек, в свою очередь, развивается желание по отношению к отцу и поиск партнера, похожего на папу. В это период каждая девочка желает быть похожей на свою маму, и ей скорее хочется вырасти, чтобы быть такой как она!

Мама и папа являются значимыми фигурами для детей. Однако, также встречаются случаи, когда ребенок с малых лет жизни решает категорически не быть как мой родитель, но в будущем сталкивается с тем, от чего, как ему показалось, он отказался. Это называется «родительский сценарий».

Родителю важно объяснить своему ребенку, что мама — это жена папы, и они партнеры, а у ребенка будет свой партнер. Таким образом обозначаются границы для ребенка, и он осознает, что мама и папа взрослые, и они пара. А еще ребенок осознает следующее: «это их жизнь, а я могу строить свою и такой, какой я ее вижу, и как мне нравится». Принимая такие решения, можно легко сформировать нейронную связь на счастливую жизнь.

4. Латентная стадия (6-12 лет)

Длится до 12 лет. Наступает после 6 лет, когда у ребенка приостановилось половое развитие. В латентной стадии происходит процесс коммуникации и процесс понимания реальности. Идет развитие больше внешнее, чем внутреннее, и детки делают акцент на друзьях, хобби и, возможно, знакомство с первой любовью. Общение с внешним миром также важно, как и с внутренним.

5. Генитальная стадия (12-14 лет)

Этот возраст является также стадией полового созревания. Идет большой акцент на эрогенные зоны, которые находятся на половых органах. В этот период у девочек приходит менструация, а мальчики знакомятся с эякуляцией. Большую помощь в формировании и становлении ребенка должен также сыграть родитель, который грамотно расскажет обо всех процессах организма, что такое секс и так далее, чтобы у ребенка не возникло стресса, если, например, месячные у девочки пришли вне дома. Молодая девушка, заметив это, должна понимать, что начался следующий этап взросления, и это нормально, и знать, что нужно сделать в этот момент.