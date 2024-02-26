Ученые доказали, что детские рисунки содержат ценную информацию о том, как они мыслят

Согласно новому исследованию Стэнфордского университета, способность детей рисовать узнаваемые предметы и узнавать рисунки друг друга улучшается на протяжении всего детства.

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В работе, опубликованной в журнале Nature Communications, исследователи использовали машинного обучения для анализа изменений в большой выборке рисунков детей в возрасте от 2 до 10 лет.

Исследование, показало, что способность детей рисовать и распознавать объекты развивается параллельно. Использование машинного обучения позволило выявить тонкости, которые помогли ученым понять, как дети воспринимают мир и как они передают это восприятие посредством рисования.

Детали исследования

Для проведения исследования эксперты работали с сотрудниками Детского музея открытий в Сан-Хосе. Именно там установили специальный аппарат-киоск со специальным сенсорным экраном. Киоск показывал видеоподсказки первого автора исследования Брии Лонг, которая просила детей нарисовать определенных животных или предметы.

После получения подсказки у ребенка было 30 секунд, чтобы нарисовать объект кончиком пальца на цифровом планшете. Кроме того, детей просили идентифицировать объекты, нарисованные другими детьми в игре.

Nature.com

Собрав около 37 000 отдельных рисунков из киоска, исследователи использовали с помощью компьютерной технологии провели анализ узнаваемости каждого рисунка.

Выводы

Исследование подтвердило предыдущие выводы о том, что по мере взросления детей их способность узнавать и рисовать животных и предметы увеличивается. Тот факт, что в ходе анализа оценивался такой значительный набор рисунков, позволил исследователям сделать более четкие выводы, чем делали ученые раньше.

Хотя узнаваемость рисунков увеличивалась с возрастом, исследователи обнаружили, что это увеличение не полностью объясняется улучшением двигательного контроля.

Это говорит о том что дети начинают лучше рисовать с годами не только из-за увеличения намеренности и наблюдательности, но и потому что меняется то, как они думают об объектах.

«Детские рисунки отражают не только их способность рисовать, но и то, что они знают об этих объектах. И вы видите эти изменения как в их способности создавать эти рисунки, так и в распознавании рисунков других детей», — объяснили авторы исследования.

По мнению специалистов, даже неузнаваемые рисунки могут дать подсказку о мыслях ребенка. Например, рисунок тигра может быть не распознан как тигр, но все равно дети понимают, что рисуют животное. Интересно, что даже если по рисунку не было понятно, что за предмет или животное были изображены, детям удавалась правильно передать размеры объекта.

«Детские рисунки содержат много важной информации о том, что они знают. И мы думаем, что это действительно отличный способ узнать, о чем думают дети. То, что ваш ребенок не рисует что-то очень хорошо, не означает, что он не имеет интересных знаний об этой категории», — сказал Лонг.