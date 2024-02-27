Мозг детей-билингов отличается от мозга тех, кто говорит на одном языке

Детям и подросткам постоянно рассказывают о пользе от владения несколькими языками. Однако мало кто осознает, какое влияние знание двух языков оказывает на мозг человека.

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Судя по исследованиям, одноязычные и двуязычные дети воспринимают речь по-разному. Об этом пишет портал Naked-science.

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания), Университета Торонто (Канада) и Баскского центра познания, мозга и языка (Испания) провели эксперимент на 81 ребенке из испаноговорящих и смешанных семей.

В ходе эксперимента исследователи проигрывали озвученные фрагменты текста из книги «Маленький принц». Реакцию мозга детей считывали с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии. Она фиксирует активацию разных частей мозга в определенные моменты.

Одноязычные дети проще узнавали родной язык, билингвам это давалось труднее, ведь у них дома говорят сразу на двух. Однако позже они останавливались на одном из них как на основном.

Также билингвы и те, в чьих семьях говорили на одном языке, в первые месяцы жизни по-разному воспринимали речь. В то же время, как предполагают ученые, адаптация в двух языках в будущем должна сохранить чувствительность к различиям в разных языках.