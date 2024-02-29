Как развивать малыша: 12 нейроигр и упражнений

У ребенка зоны мозга сформированы так же, как у взрослого, но работают не в полном объеме. Большая часть участков мозга человека включается в функционирование только в детстве. И если они не получат свое развитие в детском возрасте, то могут остаться бездействующими.

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Изучением мозговых процессов высших психических функций занимается нейропсихология. Одна из сторон этой науки — это нейропсихология развития, достижения которой специалисты используют в развитии детей дошкольного возраста. О том, как развивать ребенка с помощью нейроигр и упражнений, «Рамблеру» рассказала Елена Гусева, кандидат педагогических наук, заместитель руководителя Детского сада «Школа Сотрудничества».

Начиная с первых лет жизни, совершенствуются функции сенсомоторной зоны мозга, появляются достаточно сложные движения.

Для сенсомоторного развития и развития двигательных координаций специалист предлагает родителям такие методы:

Играть в мяч: кидать, ловить, катать, сбивать, попадать в мишень. С детьми 1,5-2 лет все действия ребенок и взрослый могут озвучивать: «бух», «бам», «оп».

Играть в подвижные игры: вышибалы, классики, резиночки, скакалку, дартс, штандер-стоп, игру «Сколько шагов до?». В этой игре ребенок угадывает, сколько шагов до мяча. Шаги могут быть разными: гигантскими, лилипутскими, нормальными, муравьиными и пр.

Развивать крупную моторику: подлезать в обруч, перепрыгивать «лужи», кататься на беговелах и велосипедах.

Развивать мелкую моторику: лепить из пластилина, глины и теста; рисовать пальчиковыми красками и гуашью; резать ножницами (сначала по прямой линии); играть в теневой пальчиковый театр.

Эти игры развивают ловкость, межполушарное взаимодействие, моторные функции – то, что пригодится в школе для формирования почерка. Постепенно у ребенка укрепляется память и формируется мышление. К 3-м годам накапливается база для развития всех видов мышления, которые далее только совершенствуются.

Процесс формирования мышления начинается с ощущений, восприятий и появления представлений. Здесь, по словам специалиста, хорошо работает игра «Чудесный мешочек». Ребенок с закрытыми глазами опускает руку в мешочек, ощупывает предмет и старается догадаться, что это.

В дошкольном возрасте начинают развиваться все операции мышления: анализ, синтез, сравнение, классификации, построение умозаключений с соблюдением причинно-следственных связей.

Для развития мыслительных операций эксперт предлагает следующие игры:

Строительные игры. Начинаем с «Построй дом, как у меня». На следующем уровне предлагаем различные схемы для постройки.

Игра «Что изменилось?» Сначала это прятки с предметами. Показываем ребенку 3-4 предмета (это могут быть игрушки, фрукты, любые знакомые предметы). Просим закрыть глаза, убираем один предмет и спрашиваем: «Чего не стало? Кто спрятался?». Впоследствии количество предметов увеличивается, и они уже не «прячутся», а меняют свое положение. Например, ручка лежала колпачком вверх, а затем колпачок оказался внизу.

Игры на классификации. Начинаем со сравнения предметов по цвету и размеру. Например, сортируем красные, зеленые и синие кружочки по тарелочкам такого же цвета. Большому мишке даем все большие игрушки, а маленькому – все маленькие. Усложняем классификацию и сортируем предметы по группам. Например, все картинки с игрушками в одну коробку, а со зверюшками – в другую. В старшем дошкольном возрасте находим четвертый лишний. Например, в серии «чашка, тарелка, молочник, сковорода» лишним предметом является «сковорода», потому что «сковорода» - это кухонная посуда, а остальные предметы – чайная посуда. В «Четвёртый лишний» можно играть на слух, это значительно сложнее. Можно также поработать с множествами. Например, предложить ребенку разделить птиц «снегирь, синица, ворона, воробей, голубь, ласточка, скворец, грач, соловей, жаворонок на листе нарисованы» на две группы и порассуждать, по какому признаку это можно сделать.

Складывание разрезной картинки. Сначала делим ее по прямой на 2 или 3 части. Доходим до 6-7 частей, разрезанных по диагоналям.

Дошкольный возраст уникален для развития речи. Никогда в будущем дети не сумеют овладеть другим языком в таком колоссальном объёме. Чтобы мозг ребенка был приспособлен к усвоению языка, необходимо обеспечить достаточный объем правильной и грамотной речи. Для этого есть простые, но очень действенные приемы.

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Самым маленьким предлагаем 2-3 картинки, а самым старшим дошкольникам до 9.

Упражнения на умозаключения. Например, предлагаем ребенку придумать предложения со словом «все или некоторые»: «У некоторых животных 2 ноги» или «Обо всех животных нужно заботиться».

Логические вопросы: «Бабушка читает внуку. Кто слушает?» или «Папа старше мамы. Кто младше?»