Как правильно реагировать на детскую ложь — нейропсихолог

Даже самые послушные дети порой врут своим родителям. Те пытаются объяснить его поступок внешними факторами вроде влияния школы и друзей. Однако на самом деле причины лжи кроются в самом ребенке.

Важно понимать, что ребенок врет по какой-то причине. Это может быть желание иметь собственную тайну, что говорит о том, что он взрослеет и отделяется от родителей. Также основой для лжи может быть пример старших. Например, ребенок видит, что его мать с отцом лгут и начинает воспринимать это нормой. Кроме того, юный лгунишка может испытывать страх перед тем, чтобы озвучить правду.