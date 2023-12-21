Как правильно реагировать на детскую ложь — нейропсихолог

Как правильно реагировать на детскую ложь — объяснила нейропсихолог Макарова
Даже самые послушные дети порой врут своим родителям. Те пытаются объяснить его поступок внешними факторами вроде влияния школы и друзей. Однако на самом деле причины лжи кроются в самом ребенке.
О том, как правильно реагировать на детскую ложь, «Аргументам и фактам» рассказала детский нейропсихолог Кира Макарова.
Важно понимать, что ребенок врет по какой-то причине. Это может быть желание иметь собственную тайну, что говорит о том, что он взрослеет и отделяется от родителей. Также основой для лжи может быть пример старших. Например, ребенок видит, что его мать с отцом лгут и начинает воспринимать это нормой. Кроме того, юный лгунишка может испытывать страх перед тем, чтобы озвучить правду.
Независимо от того, почему ребенок солгал, взрослому необходимо уметь правильно реагировать на такой поступок. В противном случае есть риски усугубить положение.
- Реагируйте спокойно. Даже если вы знаете, что ребенок лжет, не начинайте давить на него. Оставьте ситуацию. Таким образом лгунишка впервые в жизни испытает угрызения совести. Если вы все же хотите вывести его на чистую воду, помогите ему признаться во лжи. Скажите, что у вас есть информация от знакомых, которая противоречит сказанному им.
- Прививайте чувство ответственности. В случае, если ребенок врет, не начинайте унижать его. В этот момент он получает свой жизненный опыт. Ваша задача состоит в том, чтобы выстроить правильную логическую цепочку для подобных ситуаций в будущем. Дайте ему понять, что последствия вранья лягут на его плечи, потому как это уже не ваша зона ответственности.
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