В Госдуму внесен законопроект о бессрочном действии программы материнского капитала

«В настоящее время федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года. Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет. Эта мера государственной поддержки положительно зарекомендовала себя, о чем свидетельствует количество выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал», – говорится в пояснительной записке.