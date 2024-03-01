В Госдуму внесен законопроект о бессрочном действии программы материнского капитала
В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Документ опубликован в думской электронной базе.
«В настоящее время федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года. Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет. Эта мера государственной поддержки положительно зарекомендовала себя, о чем свидетельствует количество выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал», – говорится в пояснительной записке.
Авторы пояснили, что многолетние данные говорят о снижении численности населения вследствие превышения показателей смертности над показателями рождаемости.
«Снижается как общее число рождений (2015 год – 1 млн 940,5 тыс., 2022 год – 1 млн 304 тыс.), так и число рождений на одну женщину (так называемый суммарный коэффициент рождаемости, который сейчас составляет около 1,5, а должен быть не менее 1,7 для простого воспроизводства населения). В такой ситуации недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский (семейный) капитал», – отмечается в записке.
Депутаты подчеркнули, что улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения должно оставаться в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости.
«Представляется необходимым продолжать осуществлять демографическую политику, направленную на рост рождаемости, и сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным», – объяснили авторы инициативы, добавив, что в случае принятия данного закона он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
Документ подготовили депутаты Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»), Нина Останина и Николай Коломейцев (КПРФ).