Почему ребенок не какает? Есть несколько причин

Этот тип недуга отличается тем, что ребёнку хочется в туалет, но он терпит. Проблема становится актуальной не раньше 2–3 лет — только с этого возраста дети могут сдерживаться намеренно. Почему она может появиться, объяснила психолог DocDeti Наталья Медведева. Причин множество.

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Причины психологического запора

По словам Медведевой, к тому, что ребёнок терпит желание сходить в туалет, могут привести:

болезненный запор;

негативный опыт дефекации в общественном месте — например, в детском саду, торговом центре, поезде или самолёте;

резкая смена места — переезд, поход в гости, поездка на отдых, к бабушке;

раннее приучение к горшку — ребёнок ещё не умеет контролировать свой кишечник и не понимает, что от него хотят родители, а из-за их ожидания и недовольства приводят к внутреннему напряжению и тревоге;

наказание за испачканные штанишки;

диарея: у ребёнка остаются воспоминания о боли в животе, частом стуле, неприятном запахе.

высокая чувствительность и повышенная брезгливость к запаху, телесным ощущениям от контакта с горшком, унитазом или калом — ребёнка может пугать, что он испачкается им, почувствует запах, а порой и что просто увидит.

Запор у высокочувствительных детей

Такие дети сдерживаются, чтобы избежать неприятного для них процесса. Понять, что ребёнок относится именно к ним, можно по следующим признакам:

не любят долгий телесный контакт;

боятся испачкаться на улице или дома во время еды или игры;

не любят громкие звуки;

избирательны в еде;

не любят умываться, чисть зубы, мыть голову, а порой и вообще мыться.

Запор у старших дошкольников и школьников

Причиной психологического запора у детей этого возраста также может стать травма отверженности или униженности. К ней приводит такое поведение родителей:

часто строгое;

требуют соответствия их ожиданиям, какому-то уровню — к примеру, хорошо учиться;

сравнивают своего ребёнка с другими детьми.

В результате ребёнок переживает, что с ним что-то не так, и у него появляется внутреннее напряжение. Психолог призвала не давить, не ругать и не пугать ребёнка. Наоборот, нужно его поддерживать. Ну и если появится необходимость, обязательно идти к гастроэнтерологу и психологу.