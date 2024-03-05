Российским подросткам предложили носить кольца целомудрия. Что это такое

Протоиерей Игорь Аксёнов выдвинул несколько идей о том, как предостеречь школьников от раннего начала половой жизни. По мнению священнослужителя, в 10–11-х классах нужно проводить отдельные беседы о вредности секса до свадьбы. Также он выступил за формирование субкультуры сохранения целомудрия.

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Зачем школьникам кольца целомудрия

По словам Аксёнова, нужно создать молодёжное движение за сохранение целомудрия, у которого будет своя субкультура.

Его участники, например, могут носить футболки с надписями «Давай подождём» и «Настоящая любовь ждёт». Также можно ввести моду на кольца целомудрия, на которых будет выгравирована надпись о том, что человек «целомудрен до вступления в брак».

Протоиерей отметил, что совершенно неважно, на каком языке будет такая надпись. Если подросткам больше импонируют принты и надписи на английском или японском, то и пусть — лишь бы они понимали важность сохранения целомудрия, привело мнение священника издание «Подъём».

Аксёнов уверен, что распространение такой субкультуры никак не помешает демографической ситуации. Тем более секс в подростковом возрасте приводит к венерическим заболеваниям, которые могут закончиться бесплодием как у мальчиков, так и у девочек, пояснил свою точку зрения священник.

Как уберечь девочек от ранней беременности

Все родители мечтают когда-нибудь понянчить внуков. Правда, принцип «чем раньше, тем лучше» здесь всё-таки не работает. Психолог Ольга Полуэктова рассказывала, как поговорить с дочерями-школьницами о сексе и нежелательной беременности.

В крайнем случае такой разговор можно оставить учителям — в школах нередко проводят уроки полового воспитания. Либо можно отвести девочку в женскую консультацию, где тоже могут всё подробно объяснить. Однако лучше всего, если такой разговор всё-таки проведут в семье.