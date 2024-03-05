Офтальмолог рассказала, как не допустить развития близорукости у детей

Есть несколько мер профилактики близорукости (миопии) у детей. О способах снизить риск развития патологии рассказала офтальмолог Светлана Миргородская. Ее слова приводит "Газета.ру".

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Врач объяснила, что одним из важных факторов является наследственность. Исключать вероятность развития близорукости нельзя, поскольку дети частично или полностью наследуют анатомические особенности родителей.

"Но это не всегда 100% наследственная предрасположенность. Играет роль не только степень миопии у родственников, но и то, что у одного или у обоих родителей она имеется. Бывает и так, что у родителей средняя или высокая степень миопии, а у ребенка только слабая", – отметила специалист.

Также провоцировать миопию может чрезмерная нагрузка на глаза, предупредила Миргородская. По ее словам, зрение ухудшается в результате спазмирования. В таком случае наружные мышцы укорачиваются, сдавливают глазное яблоко и удлиняют его.

Офтальмолог рекомендовала делать перерывы на 10–15 минут во время длительной нагрузки вблизи. Следует отвлекаться и смотреть вдаль, например в окно, посоветовала она.

Близорукость может быть следствием недостатка витаминов, добавила врач. Для профилактики следует гулять при дневном свете не менее двух часов и принимать витамин D, подчеркнула Миргородская. Для подбора правильной дозировки необходимо обратиться за консультацией к эндокринологу.

Кроме того, родители должны следить за гормональным фоном ребенка и вовремя проверять уровень сахара, резюмировала она. Ранее офтальмолог Андрей Попов предостерег россиян от народной медицины, в том числе от промывания глаз чаем от конъюнктивита и использования капель с алое при катаракте.