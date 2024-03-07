Китайский бренд детской одежды Balabala откроет магазины в России

Китайский бренд детской одежды Balabala начнёт открывать магазины в России. Первый появится в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге в конце апреля, а летом и осенью — в московских ТЦ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на старшего директора CORE.XP Марину Малахатько.

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«Мы выбрали Balabala потому, что это самый крупный бренд одежды в Азии, а не только в Китае. Мы считаем, что ниша детской одежды сейчас перспективна, и хотим попробовать развивать китайские марки на российском рынке», — сообщил он.

Опрошенные изданием аналитики полагают, что Balabala будет работать в среднем ценовом сегменте или чуть выше среднего, наравне с Mothercare и Petit Bateau. Бренд может составить конкуренцию монобрендовым детским магазинам или небольшим форматам. Учитывая возрастающую популярность китайских брендов среди российской аудитории, Balabala найдет своего покупателя, уверены эксперты.

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О том, что в 2024 году на российский рынок намерены выйти два китайских бренда — молодёжный Semir и детский Balabala, сообщалось в конце прошлого года. Тогда для открытия рассматривались площадки «в топовых торговых центрах Москвы». Магазины Semir занимают площадь в среднем 300 м2, Balabala — 150−200 м2.