В донских школах детям расскажут о профессии тестировщика программного обеспечения
Ростовская область, 7 марта 2024. DON24.RU. С 11 по 31 марта в школах Ростовской области дети на уроках цифры будут знакомиться с профессией тестировщика программного обеспечения. На занятиях ребятам расскажут о технологиях и инструментах тестирования, сообщили в донском правительстве.
«Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» направлен на развитие у школьников цифровых компетенций, что способствует ранней профориентации. Уроки, на которых в доступной форме объясняют сложные цифровые процессы, помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием», – рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Евгений Полуянов.
Урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Тренажер имеет три уровня сложности: для начальной, средней и старшей школы.
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Все уровни объединены одним сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.
«Проект «Урок цифры» в поддержку Года семьи в 2024 году вводит в команду героев учебных тренажеров представителя старших родственников. Организаторы приглашают пройти новый урок не только в школах с учителем, но и всей семьей дома», - добавили в правительстве.