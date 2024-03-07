В донских школах детям расскажут о профессии тестировщика программного обеспечения

Ростовская область, 7 марта 2024. DON24.RU. С 11 по 31 марта в школах Ростовской области дети на уроках цифры будут знакомиться с профессией тестировщика программного обеспечения. На занятиях ребятам расскажут о технологиях и инструментах тестирования, сообщили в донском правительстве.

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«Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» направлен на развитие у школьников цифровых компетенций, что способствует ранней профориентации. Уроки, на которых в доступной форме объясняют сложные цифровые процессы, помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием», – рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Тренажер имеет три уровня сложности: для начальной, средней и старшей школы.

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Все уровни объединены одним сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.