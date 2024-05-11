Как приучить ребенка есть овощи

Питание детей — одна из главных забот родителей. Когда дело доходит до употребления овощей, многие взрослые сталкиваются с сопротивлением малышей. Но существует ряд методов, которые помогут ребенку полюбить овощи и включить их в свой рацион. Подробнее о них в беседе с "Рамблером" рассказала нутрициолог Вера Дудченко.

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Пример и постоянство

Эксперт утверждает, что родители играют ключевую роль в формировании вкусовых предпочтений детей. Если взрослые сами едят овощи и делают это регулярно, вероятность того, что ребенок последует их примеру, значительно возрастает.

"Старайтесь есть овощи вместе, обсуждать текстуру, вкус, впечатления. Вот увидите, рано или поздно дети начнут повторять ваши привычки", — отметила Дудченко.

Разнообразие в подаче

Нутрициолог предлагает предлагать овощи детям в различных формах и сочетаниях. Креативность в подаче может сделать овощи более привлекательными для маленьких гурманов.

"Готовьте их с разными приправами, добавляйте в салаты, супы или запекайте с сыром. Те дети, которые наотрез отказываются от морковки в супе, могут с удовольствием съесть морковь, нарезанную крупными палочками. Палочки тоже не нравятся? Попробуйте нарезать кружочками", — рекомендует врач.

Вовлечение в процесс

Отличным решением, по словам специалиста, станет приглашение ребенка помочь приготовить еду. Участие в процессе может привлечь их внимание к овощам и даже сделать их более заинтересованными в их употреблении. Статистика показывает, что дети с большим удовольствием едят то, что приготовили сами, утверждает Дудченко.

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Постепенное внедрение

Если ребенок, заявила специалист, сопротивляется новым овощам, не стоит пытаться заставить его сразу их есть. Вместо этого лучше предложить небольшие порции новых овощей вместе с любимыми блюдами. Постепенное внедрение позволит ребенку привыкнуть к новым вкусам.

Позитивный подход

Врач напоминает о важности поощрения ребенка. Похвалив его за попытки попробовать новые овощи или даже за один-два укуса, родитель мотивирует его продолжать экспериментировать с новыми продуктами.

"Важно не награждать ребенка сладким за съеденную порцию брокколи, это может сформировать неправильные пищевые привычки и проблемы с едой в будущем. А вот словесная поддержка — это здорово работает", — подчеркнула нутрициолог.

Изучение процессов

Книги об овощах могут здорово поднять уровень интереса к новым продуктам, подчеркнула эксперт. Это может быть и художественная литература с веселыми историями, и формат детских энциклопедий о еде, и даже детские кулинарные книги. Сейчас, по словам врача, существует большой выбор.

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