Как приучить ребенка чистить зубы

Правильное уход за зубами с детства — ключ к здоровой улыбке на всю жизнь. Но как научить ребенка чистить зубы так, чтобы это было не только эффективно, но и интересно для него? "Рамблер" даст несколько советов, которые помогут вам в этом процессе.

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Детский инвентарь

Позвольте вашему ребенку самостоятельно выбрать зубную щетку и пасту, которые ему нравятся. Не стоит покупать консервативный вариант, ведь существует множество зубных щеток с мультяшными персонажами или яркими цветами, которые могут заинтересовать малыша. А еще более приятным и увлекательным процесс может сделать паста с вкусом фруктов или ягод.

Игровые методы

Превратите процесс чистки зубов в игру, чтобы сделать его более захватывающим. Ведь зачастую дети отказываются от этого действия, так как находят его довольно скучным и монотонным.

"Зубной супергерой": предложите малышу стать супергероем, который спасает зубы от коварных "зубных монстров". Пусть ребенок делает движения "ударов" своей зубной щеткой, чтобы победить всех монстров и сделать свои зубы чистыми и крепкими.

предложите малышу стать супергероем, который спасает зубы от коварных "зубных монстров". Пусть ребенок делает движения "ударов" своей зубной щеткой, чтобы победить всех монстров и сделать свои зубы чистыми и крепкими. "Приключения в космосе": пусть ребенок представит, что его зубная щетка — это космический корабль, который путешествует по всей поверхности зубов, чтобы найти и уничтожить все "космические бактерии". Пусть малыш придумывает свои собственные звуки и эффекты, чтобы сделать игру более захватывающей.

пусть ребенок представит, что его зубная щетка — это космический корабль, который путешествует по всей поверхности зубов, чтобы найти и уничтожить все "космические бактерии". Пусть малыш придумывает свои собственные звуки и эффекты, чтобы сделать игру более захватывающей. "Львенок": расскажите ребенку, что сейчас он становится маленьким львенком, который должен очистить свои зубы после обеда, чтобы они стали сильными, как у настоящего льва. В процессе, чтобы было веселее, он также может издавать звуки львиного рыка.

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Совместный график

Выполняйте чистку зубов вместе с ребенком. Это не только поможет ему освоить правильные методы чистки, но и будет способствовать формированию хороших привычек. Также установите регулярный график чистки зубов и придерживайтесь его, чтобы сделать процесс чистки зубов привычным и неотъемлемым элементом повседневной рутины.

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