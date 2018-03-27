17 рецептов с картошкой

Рассуждать о роли картошки на кухне можно бесконечно. Вариант: рассуждать о роли картошки на кухне бессмысленно. Картошка — универсальный гарнир и вполне самодостаточное блюдо, картошка пластична — она хороша, как ты ее ни готовь (потому что сырая — очень на любителя). Картошка растет практически везде и стоит недорого. А еще с картошкой связана уйма сантиментов: домашнее картофельное пюре, бабушкин чугунок из печи, школьные походы с печеной картошкой из костра. Мы собрали полтора десятка рецептов, в которых картошку можно варить, жарить, запекать, тереть на терке и взбивать блендером. Тут и вареники с картошкой из популярной сети «Вареничная №1», и белорусские драники, и грандиозное картофельное пюре великого шефа Жоэля Робюшона.

Бульбяная яичница

Видеорецепт плотной белорусской яичницы, в котором картошка вступает в содружество со сметаной и мукой — и все это для надежности скрепляется яйцом. Из тех завтраков, после которых можно не обедать. Бульбяная яичница

Суп вишисуаз

Знаменитый суп, в котором на равных играют картошка и лук-порей. Суп был придуман в XIX веке в нью-йоркской гостинице «Ритц-Карлтон», и есть его, по идее, надо холодным. Суп вишисуаз

Картофель «Айдахо»

Картофель «Айдахо» — один из самых популярных гарниров к мясу в мире. Готовить — проще некуда: картошку сначала слегка отварить, а потом запечь с оливковым маслом. Картофель «Айдахо»

Картофель «Айдахо» — один из самых часто приготовляемых картофельных гарниров в мире. Несмотря на свое американское происхождение и оригинальное название (просто картофель там основная сельскохозяйственная культура), в России его больше знают как картофель по-деревенски. Чаще всего он подается к жареному мясу. Мясо может быть в любой форме: стейк, бургер, тонкая соломка. Впрочем, «Айдахо» вполне убедителен и без протеиновых скреп. Сам по себе. Как свой собственный штат Айдахо.

Кыстыбыи с картофелем

Татарские лепешки из тонкого теста с начинкой. Никакой ловкости рук, разве что тесто нужно раскатать аккуратно и равномерно. Обычно тесто для кыстыбыев сначала подсушивают на сковороде, а потом начиняют, но в этом рецепте они уже готовыми обжариваются в масле. Кыстыбыи с картофелем

Традиционно кыстыбыи готовили с пшенной кашей или рисовой с изюмом, а также с тыквой. Картошка появилась в них только в позапрошлом веке — но сейчас это самая популярная начинка

Хычины с картофелем и сыром

Национальные лепешки балкарцев и карачаевцев. Плоские круглые блины, внутри которых уложена пропущенная через мясорубку картошка с сыром. Хычины с картофелем и сыром

Картофель со шкварками

Картошка отваривается в печке, а после соединяется с прожаренными до хруста свиными шкварками и жареным луком. По легенде села Петровского Псковской области, это блюдо обожал Александр Пушкин. Картофель со шкварками

Картофель с помидорами и базиликом

Простейший итальянский гарнир — картошка запекается в оливковом масле, с чесноком, травами и помидорами. Если увеличить порцию, то вполне сгодится как основное блюдо на обед. Вместо базилика можно взять орегано. Картофель с томатами и базиликом

Картофель по-деревенски с розмарином

Картошка погружается в смесь из пряных трав и оливкового масла и отправляется в духовку. Обратите внимание: к картошке нужно добавить несколько ложек пшеничной муки. Картофель по-деревенски с розмарином

Запеканка из бекона, картофеля и моркови под сыром

Несколько слоев жареного бекона, картофеля, лука и моркови и финальный слой тертого сыра. Сплошные калории, но очень вкусно. Запеканка из бекона, картофеля и моркови под сыром

Запеканка из картофеля и тунца

Тунец, картофель, травы, лук и тертый сыр. Лук надо будет карамелизировать, предварительно добавив в него анчоусов. Запеканка из картофеля и тунца

Картофельное пюре по рецепту Жоэля Робюшона

Классика французской кухни, рецепт приводящий в трепет приверженцев здорового питания. На килограмм картошки потребуется полкило сливочного масла. Это как минимум. Картофельное пюре по рецепту Жоэля Робюшона

Жоэль Робюшон для французской кухни значит сегодня примерно то же самое, что академик Лихачев для советской гуманитарной интеллигенции. У Робюшона есть все высшие государственные награды и титул повара столетия, живого классика. Картофельное пюре по рецепту Жоэля Робюшона, надо сказать, едва ли не знаменитее самого Робюшона, особенно в России. Единственное, что не совсем понятно русскому вкусу, — это мускатный орех. Французы всегда добавляют его в картошку, причем без видимой причины. Робюшон объясняет это историей отвращения к картошке, которую французы долго не переваривали.

Самосы с картофелем и зеленым горошком

Самосы — это индийские жареные пирожки с овощами, родственники самсы. Уйма ингредиентов, включая масло двух видов и перцы — тоже два. Остроту блюда, естественно, можно варьировать. Индийские самосы с картофелем и зеленым горошком

Гратен дофинуа

Важнейший гарнир французской кухни. В классическом рецепте только картофель и молоко, здесь же — и сливки, и сыр. Да, недиетично, зато обязательно захочется добавки. Гратен дофинуа

Один из величайших гарниров в мировой кулинарии и, наверное, самый эффективный способ использования картошки. Состав прост: картофель, сыр и жирные сливки, которые не стоит заменять на продукты вроде сметаны или майонеза. Хорошо приготовленный картофельный гратен (или по-французски Gratin) может затмить даже основное блюдо, гарниром к которому его подают. Фокус тут в том, чтобы не перелить сливок, иначе гратен будет слишком жирным и жилковатым, но и нельзя их недокладывать, это будет тогда не великий гратен, а просто слоеная запеканка.

Тортилья с кинзой

Пошаговый рецепт испанской картофельно-яичной запеканки, которая и как завтрак хороша, и как ужин. Тортилья с кинзой

Ньокки

Ньоки в зависимости от обстоятельств могут быть и гарниром, и основным блюдом. Делаются легко: картофель смешивается с яйцом и мукой, полученное тесто замешивается в длинные колбаски, режется на кусочки и бросается в кипяток. Соус и тертый сыр будут только кстати. Ньокки

Драники

Классика белорусской кухни — картошка и лук натираются на терке, смешиваются с яйцом и быстро обжариваются на раскаленной сковородке. Драники легко впитывают масло, поэтому после обжарки их стоит подержать на бумажном полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Драники

Вареники с картошкой и грибами

Рецепт Алены Солодовиченко, бренд-шефа сети «Вареничная №1». Начинка делается только из картофеля, жареного лука и шампиньонов, но картофель при этом варится сначала с луком и морковью, которые не пригодятся. Вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами — чуть ли не самое главное блюдо домашней кухни. Нам нравится, что вареники можно делать с самыми разными начинками. При этом кому-то в самих картофельных варениках нравится начинка в виде пюре, а кто-то любит остатки твердой картофельной текстуры. Редакция «Еды» склоняется к тому, что можно время от времени просто менять плотность фарша, уважая и ту и другую вариацию тактильных ощущений. А еще вкус картофельных вареников можно разнообразить, добавив жареный бекон или так называемые шкварки.