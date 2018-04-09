Лучшие идеи от шефов, как приготовить баранину

Традиционно на Пасху красят яйца, пекут куличи, делают из творога пасху. Это наиболее распространенные блюда-символы праздника, но помимо них праздничный стол не обходится и без горячего.

Поскольку Пасхой заканчивается Великий пост и на стол разрешается выставлять самые разные блюда, в качестве второго в старину подавали запеченного поросенка, дикую птицу, буженину или ягненка.

Последний вид мяса, с точки зрения приготовления, без преувеличения можно назвать универсальным: он сочетается со многими специями, ему подходят все степени прожарки и до нужной внутренней температуры его можно довести множеством разных способов.

У этих 8 шефов есть несколько интересных идей, как приготовить и подать баранину к столу.

— Баранина по рецепту Эндрю Циммерна —

1/4 чашки оливкового масла

2 ст.л. измельченного чеснока

2 ст.л. измельченного розмарина

2 ст.л. измельченного тимьяна

Одна баранья нога без костей весом около 2 кг.

Кошерная соль, перец Ингредиенты на 4-6 порций:

Разогреть духовку до 200 °C. На противень поставить решетку. В маленькой миске смешать оливковое масло с чесноком, розмарином и тимьяном. Приправить мясо щедро солью и перцем, натереть маслом с травами и выложить на решетку. Выпекать баранину в течение приблизительно 1 часа 20 минут, пока термометр, вставленный в самую толстую часть мяса, не зарегистрирует 55 °C (или до желаемой прожарки). Переложить мясо на доску и дать постоять 30 минут перед подачей. Приготовление:

— Баранина по рецепту Грейс Паризи —

2 ст.л. оливкового масла

Бараньи голяшки общим весом около 900 гр.

1 ст.л. молотого кориандра

8 зубчиков чеснока, разрезать пополам

10 веточек тимьяна

1 большая чашка красного вина (предпочтительно Зинфандель)

1/2 чашки сушеной вишни

1/2 чашки кураги, разрезать на 4 части

2 стакана говяжьего бульона

Cоль, cвежемолотый перец Ингредиенты на 4 порции:

В жаровне нагреть оливковое масло. Приправить ягненка солью и перцем и натереть кориандром. Положить в жаровню вместе с зубчиками чеснока и веточками тимьяна. Жарить на сильном огне, перевернув один раз, пока мясо не подрумянится и зубчики чеснока не обжарятся, около 6 минут. Добавить красное вино, вишню и курагу и довести до кипения. Варить на умеренном огне, пока вино не выпарится наполовину, около 5 минут. Влить говяжий бульон и снова довести до кипения. Частично прикрыть крышкой и тушить на умеренно слабом огне, пока баранина не станет мягкой, а соус не загустеет, около 35-45 минут; в процессе приготовления мясо один-два раза перевернуть. Удалить тимьян. Подавать мясо сразу же, полив соусом. Приготовление:

— Баранина по рецепту Сюзанн Гоин —

3 ст.л. сливочного масла

3/4 чашки мелко нарезанного лука-шалот

1 ч.л. чабреца

3/4 чашки сухого вермута

3/4 чашки дижонской горчицы

1 большое яйцо

1 ст.л. нарезанного эстрагона

Каре ягненка (2 пластины ребер по 1 кг)

2 ст.л. оливкового масла

2 стакана панировочных сухарей, смешанных с 3 столовыми ложками коричневого сливочного масла, 2 столовыми ложками нарезанной петрушки и 1 столовой ложкой нарезанного тимьяна

Соль и свежемолотый перец Ингредиенты на 6 порций:

Духовку разогреть до 180 °C. В сковороде растопить масло. Добавьте лук-шалот и тимьян и готовить на умеренном огне в течение 2 минут. Добавить вермут и уварить вдвое. Перелить в миску; смешать с горчицей, яйцом, эстрагоном и щепоткой соли и перца. Положить мясо на доску, приправить солью и перцем. Натереть частью горчичной смеси. Нагреть масло в сковороде и обжарить мясо на сильном огне до коричневого цвета. Смазать оставшейся горчичной смесью и посыпать панировочными сухарями. Выпекать баранину до внутренней температуры 55 °C. Перед нарезкой дать отдохнуть 10 минут. Приготовление:

— Баранина по рецепту Расса Крандалла —

4 зубчика чеснока, измельчить

1 ч.л. кошерной соли

1 ч.л. черного перца

1/2 ч.л. сушеного тимьяна

1/2 ч.л. сушеного розмарина

1 баранья нога (весом около 2,3 кг.)

1 ст.л. оливкового масла Ингредиенты на 6 порций:

Смешать чеснок, соль, перец, тимьян и розмарин. Острым ножом сделать на мясе надрезы, смазать оливковым маслом. Равномерно натереть чесноком и специями; оставить при комнатной температуре на 1 час. Духовку разогреть до 230 °C. Поместить баранину в жаровню, жирной стороной вверх и выпекать в течение 30 минут. Уменьшить температуру до 160 °C и продолжать запекать, пока баранина не достигнет желаемой температуры: 55 °C для medium rare, 60 °C для medium. Вынуть из духовки и дать отдохнуть в течение 15 минут. Приготовление:

— Баранина по рецепту Мелиссы Рубел Джейкобсон —

1/2 чашки оливкового масла

1/4 чашки красного винного уксуса

8 больших зубчика чеснока, нарезать

1/4 чашки плюс 2 ст.л. листьев розмарина

24 бараньи отбивные

Масло растительное для жарки

16 листьев шалфея

1/4 чашки листьев петрушки

Кошерная соль и свежемолотый перец Ингредиенты на 8 порций:

В большой стеклянной форме для выпечки объединить оливковое масло, уксус, чеснок и 2 столовые ложки розмарина. Погрузить отбивные в маринад и обвалять. Дать постоять в течение 30 минут. В то же время в маленькую кастрюлю на высоту 1 см. налить растительное масло. Добавить оставшиеся 1/4 чашки листьев розмарина и жарить в течение 15 секунд. Используя шумовку, переложить розмарин на бумажные полотенца, чтобы подсушить. Обжарить шалфей около 45 секунд; также переложить на бумажные полотенца. Добавить петрушку в масло и сразу же накрыть кастрюлю; жарить в течение 15 секунд, а затем добавить другие травы. Приправить травы солью. Разогреть сковороду-гриль. Очистить отбивные от маринада, приправить солью и перцем. Работая в партиях, обжарить отбивные на умеренно сильном огне, перевернув один раз, до розового цвета в центре, около 6 минут. Выложить отбивные на тарелки, посыпать жареной зеленью и подавать. Приготовление:

— Баранина по рецепту Дейва Берана —

1/3 чашки крупно нарезанного лука-шалот

1/2 чашки измельченного чеснока

1/3 чашки листьев тимьяна, петрушки и нарезанного розмарина

3 ст.л. дижонской горчицы

1/3 чашки плюс 2 ст.л. оливкового масла 110 гр. + 2 ст.л. сливочного масла комнатной температуры

Одна баранья нога весом около 2,3 кг, разделанная бабочкой

Кошерная соль, перец Ингредиенты на 6-8 порций:

В блендере или комбайне смешать лук-шалот, чеснок, тимьян, петрушку, розмарин, горчицу и 1/3 чашки оливкового масла до получения однородной массы. Переложить в миску и смешать с 110 гр. сливочного масла. Положить мясо жирной стороной вниз на решетку, установленную на противне. Распределить масло по всему мясу, оставляя 2 см. границу. Остудить в течение 30 минут. Свернуть мясо маслом внутрь и связать кухонной бечевкой. Накрыть и убрать в холодильник на ночь. Разогреть духовку до 200 °C. Натереть мясо 2 столовыми ложками оливкового масла, приправить солью и перцем. Жарить в течение приблизительно 1 часа 45 минут, пока термометр, вставленный в самую толстую часть, не зарегистрирует 55 °C. Выложить баранину на разделочную доску и дать постоять 20 минут. Приготовление:

— Баранина по рецепту Мелии Марден —

1/4 чашки плюс 2 ст.л. оливкового масла

1/4 чашки рубленого розмарина

3 ст.л. измельченных свежих листьев лаванды

4 зубчика чеснока, натереть

Одна баранья нога без костей весом около 1,6 кг.

6 средних луковиц лука-шалот, тонко нарезать

1/2 чашки фиников без косточек, тонко нарезать

1 ч.л. меда

1/4 чашки яблочного уксуса

Кошерная соль, свежемолотый черный перец Ингредиенты на 6-8 порций:

Разогреть духовку до 230 °C. В маленькой миске смешать 1/4 чашки оливкового масла с розмарином, лавандой и чесноком. Приправить мясо солью и перцем. Натереть половиной масла с травами внутреннюю часть мяса, затем свернуть мясо и связать кухонной бечевкой. Смазать оставшимся маслом и выложить на противень. Жарить баранину в течение приблизительно 15 минут до коричневого цвета. Уменьшить температуру в духовке до 190 °C и жарить баранину примерно на 1 час, пока термометр, вставленный в самую толстую часть, не зарегистрирует 55 °C. Положить мясо на доску и дать полежать 30 минут. В то же время в средней кастрюле нагреть оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить лук-шалот, финики, мед и щепотку соли и варить на умеренном огне, помешивая, пока лук-шалот не размягчится, около 7 минут. Добавить уксус и варить, помешивая, пока большая часть жидкости не выпарится и соус не загустеет, 3-5 минут; приправить солью и дать остыть. Развязать мясо и нарезать против волокон. Подавать с соусом и любимым гарниром. Приготовление:

— Баранина по рецепту Кенни Рочфорда —

1 головка чеснока, очистить зубчики

1/4 чашки листьев розмарина

1/4 чашки оливкового масла

2 пластины ребер ягненка, зачистить (весом 500 гр. каждая)

Соль и свежемолотый перец Ингредиенты на 8 порций: