Ещё
Кондитер делает десерты, сочетая их с обувью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кондитер делает десерты, сочетая их с обувью 

Рамблер 2 часа назад
Съедобной эстетики вам в ленту!
1/5  Красный и глубокий синий - прекрасное цветовое сочетание.
Фото:
2/5  Лимонная красота. Так и хочется отведать кусочек!
Фото:
3/5  Красный для расстановки акцентов.
Фото:
4/5  Совершенно космическая утка!
Фото:
5/5  Такие летние цвета.
Фото:
Французский кондитер Тир Шпигель ведет интересный Инстаграм. В своем профиле он публикует фотографии, на которых изображено эстетически приятное, а главное очень вкусное во всех смыслах сочетание.
Видимо у Шпигеля две страсти — сладости и яркая модная обувь. Кто сказал, что это несочетаемо?! Он на собственном примере доказывает обратное. На необычный профиль уже подписалось почти 200 тысяч человек. Тир регулярно обновляет свою страницу: торты, вафли, эклеры и многое другое он фотографирует на фоне серого асфальта и ярких ботинок. Почему бы и нет?
Съедобной эстетики вам в ленту!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото39
Зачем женщинам нужен секс без оргазма11
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение