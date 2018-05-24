Как и сколько варить картошку

Сначала изучим теорию, разберёмся с сортами, кубиками, кожурой и солью.

Какой картофель варить

Есть два пути: варить любой картофель, ведь он всё равно сварится и будет съедобным. Или варить осмысленно, задумываясь, что потом делать с вареной картошкой. Пойдём по второму пути и вас с собой зовём.

Для приготовления картофельного пюре

Для картофельного пюре рекомендуем брать высококрахмалистую картошку — рассыпуху. Пюре из неё получится нежным и пышным, правда, весьма калорийным.

Совет: при варке картофеля для пюре кладите клубни в кипящую воду.

Для приготовления супа и салата

Для супа и салата лучше выбирать сорта картофеля с пониженным содержанием крахмала. Они не разваливаются при варке и не срывают нам программу похудения.

Совет: Для салата клубни при варки положите в холодную воду. Так из картофеля вымоется часть крахмала, и он не будет рассыпаться.

В целом, восковые картофелины являются лучшими кандидатами для варки. Это ранние сорта (их еще называют fingerling или «восковой»). Они хорошо сохраняют форму, благодаря небольшому содержанию крахмала (около 16%), вареная мякоть имеет приятную текстуру. Такие клубни обычно не очень большие, максимально размером с женский кулак и тонкокожие. Могут быть красными, золотыми или фиолетовыми.

Восковой картофель в кастрюле

Читать подробнее про сорта картофеля и их использование здесь

про самые популярные раннеспелые и среднеранние сорта картофеля здесь

про то, как правильно выкопать и сохранить урожай картофеля здесь

Варить целый картофель или нарезанный кубиками

Можно варить картофель целым или нарезанным кубиками — оба способа имеют право на жизнь. В любом случае размеры клубней или кубиков должны быть равными по размеру, тогда они все будут готовиться с одинаковой скоростью. Если в кастрюле есть мелкие и крупные клубни, готовые мелкие выньте и отложите, а их более солидным товарищам позвольте вариться немного дольше.

Если варите картошку для супа, ее можно нарезать кубиками. Только промойте их под проточной водой, чтобы смыть крахмал.

Варить картошку в кожуре (в мундире) или очищенную

Очистить или не очистить? Это спорный вопрос. Даже само название картошки — «в мундире» — сообщает особый, почётный статус такого способа приготовления. Оптимально, лучше оставить кожуру — особенно, если картошка молодая! Во-первых, это вкусно, поскольку кожура сохраняет мякоть от излишнего воздействия воды. И все лучшее из вкуса овоща (и самые полезные вещества) находится рядом с кожурой. Во-вторых, кожура сразу переводит блюдо из разряда «официоз» в разряд «по-домашнему». В-третьих, это экономно. В-четвертых, так сохраняется особый аромат вареной картошки. Если вы цените время, просто разрежьте картошку на 2-4 части.

И, конечно, будьте щедрыми, срезая все зеленые части картошки, которые образовались из-за переизбыточного нахождения картошки на свету. Это вред! Это есть нельзя!

Чем приправить воду при варке картофеля

Картофель прекрасно наполняется вкусами других продуктов, с которыми готовится. Поэтому солите воду, в которой будете варить картофель для супа или салата.

Совет: для приготовления пюре воду солить НЕ надо! Согласно советам французских шефов, солить надо уже готовое пюре. Соль при варке помешает созданию идеальной консистенции пюре.

Добавляйте в воду пряные травы, специи и другие приправы (смеси) для улучшения вкуса картошки. Некоторые повара варят картофель в овощном или курином бульоне, другие добавляют растительное или сливочное масло, зубчики чеснока, лук или сельдерей. Некоторые — черный перец горошком, петрушку и розмарин. И, конечно, с картошкой прекрасно сочетается укроп.

Вареная картошка с укропом

Сколько варить картошку и как определить готовность

Варка картошки занимает в среднем 25-30 минут (для целых клубней).

Чтобы узнать готов картофель или нет, проткните его тонким ножом в самой толстой части клубня. Он не должны быть твердым в центре. Не переварите картошку! Она не должна разваливаться в кастрюле при варке.

Важно слить воду сразу после приготовления! Не позволяйте картошке находиться долго в отваре, пока вы готовите другие блюда. Слейте воду, верните кастрюлю с картошкой на самый слабый огонь или на выключенную электрическую конфорку. Накройте кастрюлю полотенцем и оставьте на 2-4 мин., время от времени аккуратно потряхивая кастрюлю, чтобы клубни перемешивались и менялись местами. Дно кастрюли должно стать совершенно сухим, а сами клубни покрываются подсушенной корочкой.

Совет: если вам не нужна корочка, особенно в случае дальнейшего приготовления картофельного пюре, следуйте рекомендации шефа Джейми Оливера. Для этого откиньте вареную картошку на дуршлаг, слив отвар, и потрясите его. Картошка немного подсохнет самым натуральным образом — без корочки.

Если вам нужен теплый картофель, он сохраняет тепло достаточно хорошо. Оставьте его после сушки-тряски на плите, накройте бумажной салфеткой (для впитывания влаги) и крышкой. Занимайтесь своими делами — картошка точно ещё 15-20 мин. будет тёплой. Если нужно наоборот быстрее охладить, прокрутите его пару раз в сушилке для салатов или подержите 1-2 мин. в миске, поставленной на лёд.

Варианты подачи вареной картошки в качестве закуски

Теперь перейдём к практике и наконец-то шаг за шагом сварим картошку.

Как варить картофель: рецепт

1. Очистите клубни от грязи. Промойте их под проточной водой, лучше — щеткой, особенно, если вы будете варить картофель в мундире. Но даже если вы будете чистить картофель, лучше его предварительно хорошенько оттереть, чтобы кожура меньше пачкала руки. Обязательно удалите все ростки и зеленые части.

2. Оставьте клубни целыми, разрежьте на 2-4 части или порежьте кубиками, все зависит от размера и дальнейшего использования. Все куски (клубни) должны быть примерно одного размера.

Совет: чтобы нарезать картошку кубиками, сначала нарежьте ее кружками по толщине равными стороне кубика. Затем сложите несколько кружков друг на друга и нарежьте их сначала вдоль на длинные ломтики, а потом поперёк — кубиками.

3. При необходимости ополосните картошку. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Она должна покрыть картошку полностью. Посолите и перемешайте.

4. Доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и варите до полной готовности. Кастрюлю крышкой накрывать мы не рекомендуем.

5. Через 5-7 мин. проверьте готовность картошки. Нарезанная кубиками она готовится достаточно быстро. Проверяйте картошку еще 2-3 раза каждые 5 мин при помощи ножа или вилки.

6. Слейте отвар. Подсушите картошку и используйте по назначению.

Совет: шеф-повар Станислав Песоцкий советует обратить внимание на крахмальную воду, которая остаётся после варки очищенного картофеля, особенно в больших количествах. «Она сама по себе является почти готовым продуктом. Используйте её как базу для овощных бульонов или, уварив немного, как базу для соусов».

Альтернативный способ приготовления вареной картошки для гарнира

Используйте паровую баню. Для этого картофель (в мундире или очищенный, целый или разрезанный на 2-4 части) положите в миску и посолите из расчёта примерно 1 ч. л. на 500 г овощей. В большую по размеру кастрюлю налейте кипятка, поставьте на неё миску с картошкой и добавьте к нему 1-2 веточки свежей мяты, если это молодой картофель. Плотно накройте крышкой водрузите конструкцию на плиту. Готовьте на слабом огне, чтобы вода едва кипела, до полной готовности картофеля. Это займет 15-25 мин., в зависимости от молодости и размера картошки.

Вареный картофель: не только гарнир

А теперь, когда у вас есть вареный картофель, приготовленный по всем правилам, используйте его как ингредиент для других блюд. Например, для фаршированных помидоров, окрошки с хреном, котлеток из креветок и кукурузы, салата из морской капусты и сладкого перца, супа из молодой кенийской фасоли, быстрой вегетарианской мусаки и, конечно, для оливье и винегрета.

Салат оливье в рулете