20 рецептов с разными ягодами 

Иногда ягод набирается так много, что все сразу не съешь и срочно надо что-нибудь печь и взбивать блендером. А иногда, наоборот, ягод оказывается так мало, что на всех не хватит и тогда на помощь приходят пироги, запеканки и творожные десерты.
Мы собрали два десятка разных ягодных рецептов — в одном нужна свежая земляника и только она, но сразу полкило, в другом потребуется сразу три килограмма ежевики, еще есть десерт, в котором смородина легко сменяется клюквой — в зависимости от сезона. Про остальные говорить не будем ничего — сами посмотрите.
Клубника и маскарпоне
Маринованная в бальзамическом уксусе клубника на слоеном тесте. Хотя так же хорошо она будет выглядеть и на песочном. Рецепт Дениса Крупени, работающего сейчас шефом сочинского гостиничного комплекса Rodina. Клубника и маскарпоне
Клубничный сорбет
Концентрированный клубничный вкус и больше ничего. Так готовит сорбет кондитер Суки Маман, работавший в московских ресторанах Айзека Корреа. Клубничный сорбет
Шеф-кондитер кафе Baba Roma. Суки Маман показал нам, как приготовить простой и вкусный сорбет из клубники, который для спасения от летней жары, совмещенной с летней жаждой, даже лучше мороженого. После мороженого снова хочется пить, а после сорбета хочется разве что еще сорбета.
Ягодный суп Малина, ежевика, клубника, виноград и персики заливаются молоком. Ягоды в рецепте легко меняются на другие по вкусу. Ягодный суп Пирог с земляникой и кремом патисьер
Торжественный пирог, для которого нужно полкило земляники. Скорее это даже не пирог, а ягоды, водруженные на корж с помощью нейтрального крема патисьер. Рецепт Сергея Ерошенко, шефа ресторана «Честная кухня». Пирог с земляникой и кремом патисьер
Мильфей с ягодами и медовым мороженым
Кропотливая, но стоящая того работа, которую будет проще сделать, если у вас дома есть мороженица. Тесто для десерта запекается под грузом, что делает его хрустящим. Мильфей с ягодами и медовым мороженым
Быстрый тирамису с малиной и мятой
Легкая версия тирамису — его в отличие от классического не надо выдерживать часами в холодильнике. Вместо амаретто можно добавить ром или коньяк. Быстрый тирамису с малиной и мятой
Один из самых популярных итальянских десертов в мире — тирамису, — согласно классическому рецепту, обязательно должен провести в холодильнике несколько часов. Впрочем, есть мнение, что такие ожидания мучительны и все вкусное должно съедаться немедленно, поэтому появилась и быстрая версия тирамису
Пирог с малиной и фисташковым франжипаном
Свежая малина прочно утоплена в домашнем фисташковом франжипане. Рецепт пользователя eda.ru и кулинарного блогера Ираиды Корягиной. Пирог с малиной и фисташковым франжипаном
Штрейзель с крыжовником и миндалем
Штрейзель — сладкая кондитерская крошка, которой принято посыпать пироги. Тут штрейзель выступает в роли основы. Штрейзель с крыжовником и миндалем
Черника с творогом и медом
Идеальный завтрак — пюре из черники водружается на творог, в который вмешан гречишный мед. Черника с творогом и медом
Черничные капкейки
В тесто капкейка задмешивается сыр филадельфия, а слабенький вкус черники усиливается с помощью веточки розмарина. Рецепт Марка Стаценко. Черничные капкейки
Коктейль сангрия
Важный для испанцев коктейль, который освежает в жару и не слишком сбивает с ног. Коктейль «Сангрия»
Самый популярный испанский коктейль — освежает в жару и не слишком опьяняет.
Черный хлеб с черной смородиной
Хрупкий десерт со вкусом черной смородины и бородинского хлеба, придуманный Валерией Сидоровой, шеф-кондитером ресторана White Rabbit. Черный хлеб с черной смородиной
Хрупкий десерт Валерии Сидоровой, шеф-кондитера ресторана White Rabbit. Пряный вкус, много творога и сливок — и воспоминания о лучшем на свете бородинском хлебе.
Трайфл с бананами, ягодами и сыром маскарпоне
Популярный у англичан десерт — деликатный и не слишком сладкий. Скорее не десерт, а закуска. В российских условиях готовится из классического печенья «Юбилейное». Трайфл с бананами, ягодами и сыром маскарпоне
Британский десерт, не слишком сладкий, так что может служить и закуской, и чем-то вроде сырного блюда, поданного к десертным блюдам.
Ткемали из красной смородины
Ягода пять минут кипятится на быстром огне, а затем тихо и нежно уваривается до загустения в компании тмина, кинзы и чеснока. Ткемали из красной смородины
Желе из смородины от парижского холостяка
Три килограмма смородины и почти столько же сахара. Рецепт из книги «Что едят парижане» Анн Мартинетти. Желе из смородины от парижского холостяка
Рецепт из книги «Что едят парижане» Анн Мартинетти
Ореховый сабайон с ягодами и мороженым
Это, конечно, не классический сабайон, но кого это волнует, когда получается дико вкусно. Ореховый сабайон с ягодами и мороженым
Творожно-ягодный мусс
Надежное сочетание творога и вишни, взятое в равных пропорциях, скрепляется четырьмя сырыми яйцами. Творожно-ягодный мусс
Пирог с клюквой
Пластичный рецепт: в середине лета можно готовить с красной смородиной, а начиная с конца лета и до следующего сезона — с клюквой. Пирог с клюквой
Шоколадно-ежевичная пирамида
Скоротечная сезонная радость — шоколадно-ежевичный мусс щедро облепливается свежей ежевикой. Шоколадно-ежевичная пирамида
Клафути с вишней и ванилью
Клафути — традиционный французский десерт, что-то среднее между пирогом и творожной запеканкой. В данном случае — семейный рецепт сестер Натальи и Надежды Бруни. Клафути с вишней и ванилью
Семейный рецепт сестер Натальи и Надежды Бруни