20 рецептов с разными ягодами

Иногда ягод набирается так много, что все сразу не съешь и срочно надо что-нибудь печь и взбивать блендером. А иногда, наоборот, ягод оказывается так мало, что на всех не хватит и тогда на помощь приходят пироги, запеканки и творожные десерты.

Мы собрали два десятка разных ягодных рецептов — в одном нужна свежая земляника и только она, но сразу полкило, в другом потребуется сразу три килограмма ежевики, еще есть десерт, в котором смородина легко сменяется клюквой — в зависимости от сезона. Про остальные говорить не будем ничего — сами посмотрите.

Клубника и маскарпоне

Маринованная в бальзамическом уксусе клубника на слоеном тесте. Хотя так же хорошо она будет выглядеть и на песочном. Рецепт Дениса Крупени , работающего сейчас шефом сочинского гостиничного комплекса Rodina. Клубника и маскарпоне

Клубничный сорбет

Концентрированный клубничный вкус и больше ничего. Так готовит сорбет кондитер Суки Маман, работавший в московских ресторанах Айзека Корреа . Клубничный сорбет

Шеф-кондитер кафе Baba Roma. Суки Маман показал нам, как приготовить простой и вкусный сорбет из клубники, который для спасения от летней жары, совмещенной с летней жаждой, даже лучше мороженого. После мороженого снова хочется пить, а после сорбета хочется разве что еще сорбета.

Ягодный суп Малина, ежевика, клубника, виноград и персики заливаются молоком. Ягоды в рецепте легко меняются на другие по вкусу. Ягодный суп Пирог с земляникой и кремом патисьер

Торжественный пирог, для которого нужно полкило земляники. Скорее это даже не пирог, а ягоды, водруженные на корж с помощью нейтрального крема патисьер. Рецепт Сергея Ерошенко, шефа ресторана «Честная кухня». Пирог с земляникой и кремом патисьер

Мильфей с ягодами и медовым мороженым

Кропотливая, но стоящая того работа, которую будет проще сделать, если у вас дома есть мороженица. Тесто для десерта запекается под грузом, что делает его хрустящим. Мильфей с ягодами и медовым мороженым

Быстрый тирамису с малиной и мятой

Легкая версия тирамису — его в отличие от классического не надо выдерживать часами в холодильнике. Вместо амаретто можно добавить ром или коньяк. Быстрый тирамису с малиной и мятой

Один из самых популярных итальянских десертов в мире — тирамису, — согласно классическому рецепту, обязательно должен провести в холодильнике несколько часов. Впрочем, есть мнение, что такие ожидания мучительны и все вкусное должно съедаться немедленно, поэтому появилась и быстрая версия тирамису

Пирог с малиной и фисташковым франжипаном

Свежая малина прочно утоплена в домашнем фисташковом франжипане. Рецепт пользователя eda.ru и кулинарного блогера Ираиды Корягиной. Пирог с малиной и фисташковым франжипаном

Штрейзель с крыжовником и миндалем

Штрейзель — сладкая кондитерская крошка, которой принято посыпать пироги. Тут штрейзель выступает в роли основы. Штрейзель с крыжовником и миндалем

Черника с творогом и медом

Идеальный завтрак — пюре из черники водружается на творог, в который вмешан гречишный мед. Черника с творогом и медом

Черничные капкейки

В тесто капкейка задмешивается сыр филадельфия, а слабенький вкус черники усиливается с помощью веточки розмарина. Рецепт Марка Стаценко . Черничные капкейки

Коктейль сангрия

Важный для испанцев коктейль, который освежает в жару и не слишком сбивает с ног. Коктейль «Сангрия»

Самый популярный испанский ­коктейль — освежает в жару и не слишком опьяняет.

Черный хлеб с черной смородиной

Хрупкий десерт со вкусом черной смородины и бородинского хлеба, придуманный Валерией Сидоровой, шеф-кондитером ресторана White Rabbit. Черный хлеб с черной смородиной

Хрупкий десерт Валерии Сидоровой, шеф-кондитера ресторана White Rabbit. Пряный вкус, много творога и сливок — и воспоминания о лучшем на свете бородинском хлебе.

Трайфл с бананами, ягодами и сыром маскарпоне

Популярный у англичан десерт — деликатный и не слишком сладкий. Скорее не десерт, а закуска. В российских условиях готовится из классического печенья «Юбилейное». Трайфл с бананами, ягодами и сыром маскарпоне

Британский десерт, не слишком сладкий, так что может служить и закуской, и чем-то вроде сырного блюда, поданного к десертным блюдам.

Ткемали из красной смородины

Ягода пять минут кипятится на быстром огне, а затем тихо и нежно уваривается до загустения в компании тмина, кинзы и чеснока. Ткемали из красной смородины

Желе из смородины от парижского холостяка

Три килограмма смородины и почти столько же сахара. Рецепт из книги «Что едят парижане» Анн Мартинетти. Желе из смородины от парижского холостяка

Рецепт из книги «Что едят парижане» Анн Мартинетти

Ореховый сабайон с ягодами и мороженым

Это, конечно, не классический сабайон, но кого это волнует, когда получается дико вкусно. Ореховый сабайон с ягодами и мороженым

Творожно-ягодный мусс

Надежное сочетание творога и вишни, взятое в равных пропорциях, скрепляется четырьмя сырыми яйцами. Творожно-ягодный мусс

Пирог с клюквой

Пластичный рецепт: в середине лета можно готовить с красной смородиной, а начиная с конца лета и до следующего сезона — с клюквой. Пирог с клюквой

Шоколадно-ежевичная пирамида

Скоротечная сезонная радость — шоколадно-ежевичный мусс щедро облепливается свежей ежевикой. Шоколадно-ежевичная пирамида

Клафути с вишней и ванилью

Клафути — традиционный французский десерт, что-то среднее между пирогом и творожной запеканкой. В данном случае — семейный рецепт сестер Натальи и Надежды Бруни. Клафути с вишней и ванилью

Семейный рецепт сестер Натальи и Надежды Бруни