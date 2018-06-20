От окрошки до гаспачо: лучшие рецепты холодных супов

Летние холодные супы — прекрасное изобретение для жаркого дня. Но не только, ведь они замечательны еще тем, что часть ингредиентов вообще не обрабатывается термически. Поэтому такие супы буквально переполнены витаминами. А ведь именно этого так хочется летом! К тому же готовятся они быстро, а значит, можно не тратить летние теплые деньки на стояние у плиты. А еще они легкие, и поэтому отлично подходят для тех, кто следит за фигурой. «МИР 24» узнал у московских шеф-поваров, как они предпочитают готовить холодные супы.

Кстати, многим они больше нравятся не сильно охлажденными, а просто комнатной температуры. Так все вкусы ощущаются ярче.

Томатный суп с кальмарами и креветками

Фото: предоставлено рестораном «Зарядье»

Нежной консистенции, немного острый и пряный, такой суп отлично подойдет для летнего обеда и удивит необычными вкусовыми сочетаниями. Его рецептом с нами поделился шеф-повар гастрономического центра «Зарядье» Павел Петухов.

Ингредиенты

Томатная пряная основа — 200 г Кальмары — 8 г Креветки — 8 г Оливковое масло — 2 г Базилик — 1 г Для томатной основы

Помидоры — 400 г Перец болгарский красный — 150 г Огурцы свежие — 150 г Лук красный — 40 г Сельдерей стебель — 40 г Сухари белые — 50 г Уксус белый винный — 40 г Масло оливковое — 50 г Лед — 150 г Базилик — 6 г Соль — 4 г Табаско — 2 г Сахар — 8 г Томаты консервированные в собственном соку — 120 г Томатная паста — 70 г Как готовить

Помидоры, болгарский перец, огурцы, лук, сельдерей, уксус, табаско, консервированные томаты без шкурки и томатную пасту пробить в блендере со льдом до однородной массы. Налить в тарелку 200 г томатного пряного супа. Кальмары и креветки отварить, нарезать и положить в суп. Полить оливковым маслом и украсить базиликом.

«При приготовлении такого супа очень важно, чтобы были сладкие томаты, высокого качества болгарский перец и огурец, — говорит Павел Петухов. — Обязательно должны присутствовать томатная паста и оливковое масло. А для вязкости супа, его правильной консистенции мы добавляем белый хлеб».

Холодный лагман

Фото: предоставлено рестораном «Зарядье»

Холодный лагман — вторая рекомендация шеф-повара Павла Петухова. «В супе лагман мы используем овощной холодный бульон кукси с добавлением помидоров, огурцов, уксуса и зелени, — говорит он. — Самое важное — все ингредиенты для бульона хорошо пробить в блендере до однородной консистенции. Если плохо пробить ингредиенты, то в момент наливания, бульон начнет расслаиваться и кусочки овощей останутся на поверхности».

Ингредиенты

Бульон кукси — 200 г Лапша лагман — 70 г Яйца перепелиные — 30 г (3-4 шт)

Кинза — 2 г Укроп — 2 г Петрушка — 2 г Помидор узбекский — 30 г Лук зеленый — 2 г Жареная телячья нога— 50 г Ингредиенты для бульона:

Вода — 0,5 л Помидоры конкассе (без кожуры и семечек) — 250 г Аджика— 8 г Чеснок — 5 г Огурец свежий — 50 г Уксус столовый 9% — 12 г Сахар — 80 г Соль — по вкусу

Укроп — 5 г Кинза — 5 г Как готовить

Для бульона воду посолить, поперчить, влить уксус. Огурец и зелень нарезать. Затем сложить в чашу блендера, добавить остальные ингредиенты и пробить в блендере. Дать настояться в течение часа.

Отварить перепелиные яйца, почистить их. В тарелку положить отварную лапшу и перепелиные яйца, порезанные на четыре части. Кинзу, укроп, петрушку и зеленый лук мелко порубить. Помидор и телячью ногу нарезать соломкой, все положить в тарелку и залить холодным бульоном.

Ботвинья с раковыми шейками

Фото предоставлено рестораном «Dr. Живаго»

Щавель, шпинат и другая зелень прямо с грядки соседствуют в этом рецепте с отварной рыбой и маринованными раковыми шейками. Получается вкусно, полезно и изысканно. Этот рецепт попал к нам прямиков из Гранд-Кафе Dr. Живаго.

Ингредиенты

Щавель — 200 г Шпинат— 200 г Мангольд — 200 г Квас — 200 г Лук зеленый — 100 г Огурец очищенный — 120 г Раковые шейки маринованные — 20 г Белая рыба отварная— 120 г Сок лимона — по вкусу

Вода — 0, 5 л Как готовить

Для базы взять 0,5 л воды и всю зелень, кроме лука, и варить до готовности (примерно семь минут после закипания), затем пробить блендером и процедить. Добавить сок лимона, соль, сахар и довести до вкуса. Дать остыть.

Перед подачей в базу добавить квас. Затем нарезать кубиками огурцы без кожи и покрошить зеленый лук. Добавить и то, и другое в базу с квасом. Разложить по тарелкам, сверху выложить кусочки отварного рыбного филе и раковые шейки.

Окрошка на квасе или айране с говядиной

Фото: предоставлено рестораном «Магеллан»

Любители окрошки делятся на два непримиримых лагеря: тех, кто признает ее только с квасом, и тех, кто любит окрошку с разными кисломолочными напитками. Шеф-повар ресторана «Магеллан» Андрей Лазарев не видит тут никакого противоречия. Основу он готовит одну, а заливает ее по желанию гостей — квасом, или напитком «Тан-айран».

Ингредиенты (из расчета на 1 порцию)

Редиска — 20 г Огурец свежий — 20 г Картофель отварной — 20 г Лук зеленый — 3 г Петрушка — 3 г Говядина — 30 г Яйцо перепелиное — 5 шт Соль -1 г Горчица — 3 г Хрен — 5 г Квас или напиток «Тан-айран» — 250 мл Как готовить

Отварную говядину и отварной картофель остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и очистить. Затем мелко порубить. Редис нарезать тонкой соломкой. Огурец очистить от кожицы и нарезать на мелкие кубики. Лук мелко покрошить и потолочь с солью. Для заправки нужно соединить яйца, картошку, лук и редис. Перемешать и посолить. Укроп и петрушку мелко порубить. В порционную тарелку выложить заправку, говядину, зелень, хрен и горчицу. По желанию подавать с квасом или напитком «Тан-айран». Украсить зеленью.

Окрошка с крабом и креветками

Фото: предоставлено рестораном «Магадан»

А вот бренд-шеф ресторана «Магадан» Сергей Носов готовит совсем необычную окрошку — с морепродуктами! Вот его рецепт.

Ингредиенты

Огурец очищенный — 20 г Картофель — 20 г Яйцо — 20 г Редис — 20 г Краб — 40 г Креветки — 15 г Квас — 300 мл Горчица — 15 г Хрен — 10 г Лук зеленый — 2 г Укроп — 1 г Сметана — 20 г Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Яйцо, картофель, краб отварить. Креветки Сергей Носов отваривает по своему секретному рецепту — в имбирном бульоне с травами и лимоном. Но, зная ингредиенты, можно попробовать приблизиться к его рецепту.

Редис, огурец потереть на терке. Зеленый лук мелко нарезать. Все ингредиенты смешать в тарелке. Добавить очищенные цельные креветки и разобранную на кусочки мякоть краба. Залить квасом. Добавить хрен и горчицу. Перемешать. Украсить укропом. Отдельно подать сметану.

Свекольник с отварным языком

Фото: предоставлено рестораном «Soho Country Club»

Секрет яркого цвета свекольника в том, чтобы приправить свекольный отвар уксусом или лимонным соком. Без кислой составляющей свекла потеряет свой яркий цвет. Рецептом свекольника с нами поделился шеф-повар ресторана Soho Country Club Евгений Чередниченко.

Ингредиенты (на одну порцию)

Язык отварной — 10 г Свёкла отварная — 20 г Огурец свежий — 20 г Перепелиное яйцо отварное — 1 шт Свекольный отвар — 200 г Для отвара:

Cвекла — 3 шт Уксус — 100 г Соль — 5 г Сахар — 10 г Как готовить

Говяжий язык отварить. Очистить и нарезать соломкой. Свеклу нарезать на ломтики, залить водой и поставить варить отдельно. Добавить к ней соль, сахар и уксус. Когда свекла станет мягкой, готовый отвар из свеклы слить в отдельную емкость, чуть разбавить кипяченой водой, приправить сахаром и дать остыть.

Нарезать отварную свеклу и свежий огурец соломкой, смешать. Добавить язык и перепелиное яйцо. Подать отдельно от отвара, чтобы можно было смешать все прямо в тарелке.

Свекольник с куриным сердцем

Фото: предоставлено рестораном «Вареничной №1»

Совсем по-другому готовят свекольник в «Вареничной №1». Там свекольный отвар смешивают с кефиром и добавляют в него свекольный фрэш. Рецептом своего фирменного свекольника поделилась бренд-шеф «Вареничной №1» Алена Солодовиченко.

Ингредиенты на 1 порцию

Редис — 5 г Яйцо перепелиное — 1 шт.

Лук зеленый — 1 г Укроп — 1 г Сердце куриное отварное — 4 г Петрушка листовая — 1 г База для свекольника — 25 г Для базы

Вода питьевая — 230 г Картофель — 40 г Огурец свежий — 40 г Редис — 40 г Сахарный песок — 8 г Свекла очищенная — 115 г Соль — по вкусу

Фреш лимонный — 2 г Кефир 1% — 56 г Фреш свекольный — 20 г Сахарная пудра — 1 г Как готовить

Сначала нужно сделать базу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченой водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник на 12 часов — настаиваться.

Перед подачей в базу добавить кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочками. Добавить отварное перепелиное яйцо. Редис нарезать тонким слайсом. Свекольник выложить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом перепелиное яйцо, разрезанное на половинки. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Гаспачо с крабом

Фото: предоставлено рестораном «На Мосфильмовской»

Томаты и морепродукты — классика средиземноморской кухни. Классический испанский суп гаспачо хорошо сдобрить острым соусом табаско, тогда он станет еще выразительнее. Об этом рассказал нам шеф-повар ресторана «На Мосфильмовской» Михаил Кощеев.

Ингредиенты

Помидоры — 100 г Помидоры пилати — 50 г Лук красный — 10 г Яблоко зеленое — 50 г Масло оливковое — 5 г Сельдерей (стебель) — 10 г Перец болгарский — 30 г Базилик — 5 г Чеснок — 3 г Перец-чили — 5 г Оливковая пудра — 3 г Огурцы — 20 г Краб — 30 г Как готовить

Очищаем все овощи от кожуры. Для гаспачо-базы помидоры, пилати, красный лук, зеленое яблоко (30 гр.), стебель сельдерея, болгарский перец, чеснок, перец-чили, базилик и оливковое масло пробиваем в блендере до однородной массы.

Нарезаем мелким кубиком яблоко (20 гр.) и огурец, рвем краба на волокна — выкладываем в глубокую тарелку. Заливаем гаспачо-базой.

Гаспачо со страчателлой

Фото: предоставлено рестораном «Сыроварня»

Очень хорошо густой томатный гаспачо сочетается с сыром страчателла. Это секрет от шеф-повара ресторана «Сыроварня» Сергея Векшина. А вот его рецепт.

Ингредиенты

Томаты — 200 г Сельдерей — 30 г Перец болгарский — 40 г Кинза — 5 г Перец чили — 5 г Оливковое масло — 20 г Базилик — 3 г Страчателла — 80 г Соль — по вкусу

Как готовить

Томаты надрезать и опустить в кипяток на полминуты. Затем переложить помидоры в холодную воду и снять с них кожицу. Измельчить готовые томаты с сельдереем, болгарским перцем, кинзой и чили перцем в блендере. Добавить оливковое масло и соль. Подавать с сыром страчателла и базиликом.

Приятного аппетита!

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