Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день

Если вы думаете, что никогда не пробовали поддельные продукты, спешим вас разочаровать: скорее всего это не так. Просто вас никто об этом не предупредил. Чаще всего производители подделывают ту еду, которую мы покупаем каждый день.

Вот несколько примеров.

Сыр

Поддельный продукт изготавливают на основе пальмового масла. Так мошенники могут выдать дешевый сыр за дорогой сорт.

Минеральная вода

Отличительная особенность минеральной воды от газировки в том, что первая попадает в бутылку прямо из скважины. Ее не обрабатывают и не газируют дополнительно, но нерадивые производители могут подменять понятия. На бутылке с настоящей минеральной водой обязательно должен быть указан номер скважины, а также показания к применению: улучшение пищеварения, устранение последствий гастрита и т.д.

Мед

Да, и его подделывают очень часто, заменяя ингредиенты на сахар или кукурузный сироп. Чтобы узнать, настоящий ли мед вы приобрели, обмакните в него кусок хлеба и подождите минут 10. Хлеб, который находился в настоящем меде, станет тверже и более хрустким, а если мед был поддельный, то хлеб станет похож на мякиш.

Крабовые палочки

В числе ингредиентов натурального товара должна значиться рыба, но все чаще вместо нее добавляют сурими, крахмал и другие ингредиенты химического происхождения.

Шоколад

Его подделывают, заменяя качественные какао-бобы низкосортным товаром или попросту добавляя большое количество растительного масла.

Сметана

В поддельном продукте вместо животного жира используют растительный, а молочный белок заменяют соевым. Если ложку такой сметаны опустить в кипяток, то она опустится на дно в виде осадка. А настоящая растворится.

Оливковое масло

В поддельном продукте оливковое масло разбавляют соевым, пальмовым или арахисовым. В него добавляют химические красители. А чтобы проверить подлинность, нужно поставить оливковое масло в холодильник на некоторое время. Настоящий продукт загустеет и немного расслоится.

Копченая рыба

Да, и ее тоже подделывают. Вместо затратного по времени натурального копчения некоторые производители предпочитают использовать быструю альтернативу — так называемый "жидкий дым". Так рыба быстро приобретает подкопченный цвет и нужный запах дымка, а вместе с этим еще и канцерогенные вещества. Кстати, "жидкий дым" запрещен во многих странах мира.

Икра

А этот продукт просто рекордсмен по подделкам. недобросовестные производители используют красители, чтобы придать икре нужный оттенок цвета. А за дорогие сорта выдают икру рыб более дешевых сортов.

Вино

Увы, даже этот напиток подделывают постоянно. Некоторые производители довели свое сомнительное искусство до такого мастерства, что даже опытный кавист не сможет отличить настоящий продукт от липы. Чтобы определить, не купили ли вы случайно порошковое вино вместо настоящего, достаточно капнуть в небольшое количество напитка пару капель глицерина. Если он опустится на дно, не сменив цвет и текстуру, то все в порядке. В порошковом вине же глицерин приобретет желтый или красный оттенок.

Водка

Чаще всего ее, безусловно, подделывают в России. Хотя и Европа старается не отставать. В составе подделки вы сможете найти все элементы таблицы Менделеева. Там и метанол, и антифриз, и чего только нет. Лучшая защита от контрафактного продукта — покупать не самый дешевый напиток в проверенном магазине и зарекомендовавшей себя хорошо марки.

Гранатовый сок

Этот дорогой напиток считается кладезем полезных веществ. Но иногда покупателю достается вопиющая подделка вместо высококачественного продукта. Производители заменяют гранатовый сок смесью вишневого и виноградного, а то и вовсе добавляют синтетические вещества, чтобы добиться похожего вкуса.

Корица

Даже ее научились подделывать и вместо пряности людям продают кассию. Этот дешевый аналог не только имеет другой запах, но и считается опасным для здоровья. Кассия может провоцировать сильные мигрени, а отличить ее можно по этикетке на продукте: на упаковке с настоящей корицей будет написано Cinnamomum verum, а на пачке с кассией — Cinnamomum aromaticum. Но об этом мало кто знает.

Молоко

Чтобы удешевить производство, в натуральное молоко подмешивают не только безобидный крахмал, но и смертельно опасный меламин. Проверять продукт на подлинность не советуем, лучше довериться производителю с хорошей репутацией и соответствующей ценой товара. Помните, натуральное молоко не может храниться полгода и более!

Молотый кофе

Покупать молотый и гранулированный кофе в магазине — та еще лотерея. Лучше зайти в кофейную лавку и попросить помолоть зерна. Недобросовестные производители разбавляют кофе в упаковках коричневой шелухой и корнями различных растений. Проверить качество товара заранее вы никак не сможете, поэтому такой продукт лучше вовсе не покупать.