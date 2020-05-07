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Раскрыт секрет идеального картофельного пюре 

Стелла Шмель 16 часов назад
Популярный повар Роб Никсон раскрыл секрет идеального картофельного пюре. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Как рассказал кулинар, сначала он ставит на огонь кастрюлю с водой и солит ее. В это время очищает картошку и режет ее пополам, но очистки не выбрасывает — они еще пригодятся позже.
После этого он опускает картошку в воду и варит в течение 15 минут. Затем сливает воду через душлаг и мнет клубни через пресс-пюре. После чего добавляет еще соль по вкусу, специи и сливочное масло. Тщательно замешивает.
Затем он ставит на огонь кастрюлю, куда забрасывает картофельные очистки. Повар уверен, что секрет идеального пюре именно в их использовании. В кастрюлю с очистками он заливает молоко и подогревает его около двух минут, чтобы оно "пропиталось вкусом очистков". После этого молоко можно вливать в пюре. Блюдо готово.
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