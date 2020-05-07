Раскрыт секрет идеального картофельного пюре 

Популярный повар Роб Никсон раскрыл секрет идеального картофельного пюре. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как рассказал кулинар, сначала он ставит на огонь кастрюлю с водой и солит ее. В это время очищает картошку и режет ее пополам, но очистки не выбрасывает — они еще пригодятся позже.

После этого он опускает картошку в воду и варит в течение 15 минут. Затем сливает воду через душлаг и мнет клубни через пресс-пюре. После чего добавляет еще соль по вкусу, специи и сливочное масло. Тщательно замешивает.

Затем он ставит на огонь кастрюлю, куда забрасывает картофельные очистки. Повар уверен, что секрет идеального пюре именно в их использовании. В кастрюлю с очистками он заливает молоко и подогревает его около двух минут, чтобы оно "пропиталось вкусом очистков". После этого молоко можно вливать в пюре. Блюдо готово.