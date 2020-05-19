Самый известный австралийский повар Роб Никсон продолжает раскрывать свои секреты. На этот раз он объяснил, как правильно готовить картофель фри. Видео с рецептом поделилась газета Daily Mail.

Никсон уверяет, что идеального вкуса можно добиться, если обжарить картофельные дольки дважды в течение четырех минут. Для приготовления блюда ему понадобились следующие ингредиенты:

три картофелины,

вода,

кукурузный сироп,

масло канолы

соль.

Сначала нужно разрезать картофель на дольки и положить их в чашу с холодной водой на 10 минут. Это нужно сделать, чтобы убрать лишний крахмал. Затем нужно переложить картофель в миску с горячей водой, в которой предварительно растворили столовую ложку кукурузного сиропа. Оставить еще на 10 минут. Кукурузный сироп отвечает за красивый золотистый цвет и легкую сладость. После этого дольки нужно слегка обсушить полотенцем и убрать в холодильник на 30 минут.

Пока картофель охлаждается, можно довести до кипения масло канолы для жарки. Затем опускаем картофель в масло и жарим дважды по четыре минуты. Второе обжаривание придаст картофелю тот самый идеальный вкус. Приготовленные дольки можно посыпать солью.