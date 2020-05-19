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Легендарный повар открыл секрет идеальной картошки фри 

Екатерина Ёлкина 57 минут назад
Самый известный австралийский повар Роб Никсон продолжает раскрывать свои секреты. На этот раз он объяснил, как правильно готовить картофель фри. Видео с рецептом поделилась газета Daily Mail.
Никсон уверяет, что идеального вкуса можно добиться, если обжарить картофельные дольки дважды в течение четырех минут. Для приготовления блюда ему понадобились следующие ингредиенты:
  • три картофелины,
  • вода,
  • кукурузный сироп,
  • масло канолы
  • соль.
Сначала нужно разрезать картофель на дольки и положить их в чашу с холодной водой на 10 минут. Это нужно сделать, чтобы убрать лишний крахмал. Затем нужно переложить картофель в миску с горячей водой, в которой предварительно растворили столовую ложку кукурузного сиропа. Оставить еще на 10 минут. Кукурузный сироп отвечает за красивый золотистый цвет и легкую сладость. После этого дольки нужно слегка обсушить полотенцем и убрать в холодильник на 30 минут.
Пока картофель охлаждается, можно довести до кипения масло канолы для жарки. Затем опускаем картофель в масло и жарим дважды по четыре минуты. Второе обжаривание придаст картофелю тот самый идеальный вкус. Приготовленные дольки можно посыпать солью.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыт секрет идеального картофельного пюре.
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