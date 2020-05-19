Как не купить мусор вместо муки 

Видео рассказывает, как распознать в магазине некачественную муку. Мука — товар популярный. Многие хозяйки предпочитают самостоятельно печь хлеб, а сейчас, когда выходы из дома ограничены, это большое подспорье. Кроме того, мука долго хранится и её можно закупить впрок. Правда, иногда производители мухлюют и под видом муки продают смеси непонятного происхождения. На что обращать внимание в супермаркете, что принести домой действительно муку, а не мусор?