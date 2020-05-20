Пользователи TikTok начали массово проверять клубнику на наличие в ней личинок. Оказалось, что, если замочить ягоды в воде с морской солью, через некоторое время наружу вылезают маленькие червяки, которые живут внутри плода.
Многие пользователи после такого открытия отказались есть клубнику.
"До этого момента клубника была моим фаворитом", — написал один из пользователей.
Выяснилось, что обнаруженные червяки — это потомство плодовой мухи или дрозофила, которая откладывает в плодах личинки.
Однако некоторых пользователей эта новость не напугала. Они даже нашли плюсы в неожиданных обитателях клубники.
"Дополнительный белок", "Укрепление иммунной системы", — написали в Сети.
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