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Пользователи Сети обнаружили в клубнике личинки 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Пользователи TikTok начали массово проверять клубнику на наличие в ней личинок. Оказалось, что, если замочить ягоды в воде с морской солью, через некоторое время наружу вылезают маленькие червяки, которые живут внутри плода.
Многие пользователи после такого открытия отказались есть клубнику.
"До этого момента клубника была моим фаворитом", — написал один из пользователей.
Выяснилось, что обнаруженные червяки — это потомство плодовой мухи или дрозофила, которая откладывает в плодах личинки.
Однако некоторых пользователей эта новость не напугала. Они даже нашли плюсы в неожиданных обитателях клубники.
"Дополнительный белок", "Укрепление иммунной системы", — написали в Сети.
Ранее "Рамблер" рассказывал про продукты, которые нельзя покупать в магазине.
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