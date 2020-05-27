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Названы продукты, спасающие от депрессии 

Елена Красовская 33 минуты назад
Видео рассказывает о продуктах, которые помогут восстановить хорошее настроение и избавить от депрессии, накрывшей многих из-за вынужденного нахождения в четырёх стенах. Так, недостаток солнца ведёт к недостатку витамина Д, отвечающего за жизнерадостность. Именно его нужно искать в продуктах, поэтому не лишним будет поставить на стол печень трески. Какие ещё продукты должны быть в рационе, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что повар раскрыл беспроигрышный рецепт рыбы, взорвавший интернет.
Еда , Видео , Здоровье , Психология
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