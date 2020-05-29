Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает о тушёнке, продукте в нашей стране популярном и любимом. Тушёнка пользуется спросом и в обычное время, её любят за вкус и простоту готовки. Ну а во время пандемии спрос на тушёнку возрос в разы, поскольку она является продуктом длительного хранения. Как выбрать качественные консервы? Действительно ли сделанная по ГОСТу тушёнка лучше? Почему специалисты советуют проходить мимо банок с надписью «Сделано по ТУ»? Смотрите ролик и узнайте правду.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что будет, если есть шашлык каждый день.
Еда , Видео , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
«Хочу оставить свою мать без внуков»
«Хочу оставить свою мать без внуков»
Российская певица, которая не стесняется ничего
Российская певица, которая не стесняется ничего
5 самых вредных блюд русской кухни
5 самых вредных блюд русской кухни
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
06:12
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение