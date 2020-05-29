Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ 

Видео рассказывает о тушёнке, продукте в нашей стране популярном и любимом. Тушёнка пользуется спросом и в обычное время, её любят за вкус и простоту готовки. Ну а во время пандемии спрос на тушёнку возрос в разы, поскольку она является продуктом длительного хранения. Как выбрать качественные консервы? Действительно ли сделанная по ГОСТу тушёнка лучше? Почему специалисты советуют проходить мимо банок с надписью «Сделано по ТУ»? Смотрите ролик и узнайте правду.