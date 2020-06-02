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Найден моментальный способ почистить яйцо 

Екатерина Ёлкина 32 минуты назад
В Сети распространяется видеоролик с инструкцией, как быстро почистить яйцо. Секретом поделился пользователь TikTok Зак Крин (Zach Crean). За короткий срок видео посмотрели более миллиона человек.
Блогер показал, что нужно делать, чтобы быстро снять скорлупу. С острого конца нужно проделать маленькую дырочку в скорлупе, с тупого — чуть больше, а затем изо всех сил дунуть в яйцо с тупой стороны. После этого скорлупа легко очиститься.
В комментариях оценили способ, однако обратили внимание, что тогда все бактерии и частицы слюны "чистильщика" попадут на само яйцо. Зак Крин после этого дополнил видео подписью, где уточнил, что чистить яйцо таким способом можно, если собираешься есть его сам. Для подачи гостям это не подходит.
Ранее "Рамблер" писал о том, что известная актриса продает свой "голый" фотопортрет.
Еда , Видео
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