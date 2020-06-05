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Назван самый опасный суп 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Назван самый опасный суп
Фото: depositphotos.com
Диетолог Ирина Торопыгина рассказала, какой суп считается самым опасным для людей с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает E1.ru.
По словам специалиста, наиболее вредным супом является солянка. В ней много продуктов переработанного мяса.
"Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок", — рассказала диетолог.
Кроме того, по словам врача, добавленные в суп лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван самый безопасный продукт в России.
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