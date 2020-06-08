Названы признаки некачественной колбасы 

В передаче "Тест" на телеканале "Москва 24" рассказали, как определить качество колбасы.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе продукта, — цена. По мнению специалистов, качественная колбаса стоит не меньше 500 рублей. Средняя цена на сервелат с хорошим составом — 800-1000 рублей. Если продукт хранится не при температуре от 0 до 10 градусов, скорее всего, он плохой.

Кроме того, важна упаковка колбасы. Она должна быть сухой. Капельки влаги — это признак неправильного хранения или нарушения технологии производства. Лучшей упаковкой считается вакуумная. Если колбаса в нарезке, то желательнее, чтобы она была заводской, а не магазинной.

Эксперты посоветовали россиянам покупать колбасу из мяса категории "А", которого должно быть в составе не меньше 80 процентов.