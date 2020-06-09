Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа главная опасность мороженого для россиян 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, чем опасно мороженое, в интервью Sputnik.
По словам специалиста, основной вред мороженого объясняется большим количеством сахара, который в нем содержится. Ольга Кашубина призывает россиян не злоупотреблять мороженым и следить за количеством съеденного, чтобы не превышать суточную норму сахара.
Больше всего вреда мороженое может принести детям. Относиться к этому продукту нужно, как к десерту, и ни в коем случае не переедать, а если есть противопоказания, например, болезни зубов и десен, то сладкое в рационе нужно ограничить.
Еще один опасный компонент — лактоза. Как считает Кашубина, молочный сахар может спровоцировать проблемы у людей, страдающих непереносимостью молока.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыт секрет идеального бутерброда с сыром.
Еда , Видео , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
«Тебе даровано очень много красоты»
«Тебе даровано очень много красоты»
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
06:12
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Еда Дом и сад
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
03:01
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
Звёзды Дети
Почему лучше не гладить постельное белье
04:33
Почему лучше не гладить постельное белье
Дом и сад
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
06:11
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
Красота Здоровье
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
01:13
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
Звёзды Здоровье
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
02:11
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
Красота
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
03:14
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение