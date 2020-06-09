Названа главная опасность мороженого для россиян 

Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, чем опасно мороженое, в интервью Sputnik

По словам специалиста, основной вред мороженого объясняется большим количеством сахара, который в нем содержится. Ольга Кашубина призывает россиян не злоупотреблять мороженым и следить за количеством съеденного, чтобы не превышать суточную норму сахара.

Больше всего вреда мороженое может принести детям. Относиться к этому продукту нужно, как к десерту, и ни в коем случае не переедать, а если есть противопоказания, например, болезни зубов и десен, то сладкое в рационе нужно ограничить.

Еще один опасный компонент — лактоза. Как считает Кашубина, молочный сахар может спровоцировать проблемы у людей, страдающих непереносимостью молока.