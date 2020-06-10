Раскрыто, как определить ненатуральную клубнику

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, как выбрать клубнику и понять, что она не обработана удобрениями. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Медик рассказала, что сначала нужно обратить внимание на цвет клубники. Чем она ярче, тем больше в ней полезных витаминов.

В ягоде содержится антоциан, который и придает ей красный цвет. Он помогает бороться с преждевременным старением и обладает противовоспалительным эффектом. Клубника, выращенная на солнце, также богата витамином С.

В некоторых случаях недобросовестные фермеры удобряют клубнику специальными веществами, которые придают ей насыщенный цвет. Чтобы выбрать натуральную клубнику, нужно обратить внимание на запах и плодоножку. Арзуманян отметила, что она должна быть зеленого цвета. Если на ягоде есть белая полоска, значит, ее обрабатывали.

Эксперт добавила, что ягода может вызвать аллергическую реакцию. Чтобы предотвратить сильную реакцию организма, нужно последить за его реакцией.