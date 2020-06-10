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Врачи раскрыли негативные последствия карантина 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Врачи раскрыли негативные последствия карантина
Фото: depositphotos.com
Эксперты заговорили о негативных последствиях влияния карантина на психику людей. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на профессора клинической психологии в Частной высшей школе Геттингена Юсефа Шибана.
Психолог рассказал, что несколько университетов провели опрос и выяснили, что из-за карантина у многих людей начались проблемы с психикой. Согласно данным исследования, сильнее всего пострадали люди в возрасте от 18 до 25 лет.
Ученые прогнозировали, что доля людей с расстройствами будет не выше одном процента, но в итоге она составила пять процентов.
Шибанёт заявил, что врачи обеспокоены ситуацией и уверены, что последствия карантина будут ощущаться еще долго.
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