Врачи раскрыли негативные последствия карантина 

Эксперты заговорили о негативных последствиях влияния карантина на психику людей. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на профессора клинической психологии в Частной высшей школе Геттингена Юсефа Шибана.

Психолог рассказал, что несколько университетов провели опрос и выяснили, что из-за карантина у многих людей начались проблемы с психикой. Согласно данным исследования, сильнее всего пострадали люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Ученые прогнозировали, что доля людей с расстройствами будет не выше одном процента, но в итоге она составила пять процентов.

Шибанёт заявил, что врачи обеспокоены ситуацией и уверены, что последствия карантина будут ощущаться еще долго.