Врачи перечислили продукты, которые помогут защитить легкие от коронавирусной инфекции. Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер поделились советами с изданием La Vanguardia.

Как считает Кановас, яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи помогают в деле укрепления всей дыхательной системы. Чинер добавляет, что организм начинает сильнее нуждаться в белке, когда состояние легких ухудшается, а в яйцах содержатся хорошие жирорастворимые витамины и качественный белок.

Также специалисты советуют включить в рацион помидоры, продукты из цельного молока и напоминают о необходимости пить воду. Кроме правильного питания, противостоять инфекции помогают сон и регулярные физические нарузки.