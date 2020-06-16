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Названы продукты, способные защищать легкие от коронавируса 

Екатерина Ёлкина 11 часов назад
Врачи перечислили продукты, которые помогут защитить легкие от коронавирусной инфекции. Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер поделились советами с изданием La Vanguardia.
Как считает Кановас, яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи помогают в деле укрепления всей дыхательной системы. Чинер добавляет, что организм начинает сильнее нуждаться в белке, когда состояние легких ухудшается, а в яйцах содержатся хорошие жирорастворимые витамины и качественный белок.
Также специалисты советуют включить в рацион помидоры, продукты из цельного молока и напоминают о необходимости пить воду. Кроме правильного питания, противостоять инфекции помогают сон и регулярные физические нарузки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Юлия Михалкова напилась на вечеринке с "авторитетами".
Еда , Видео , Юлия Михалкова
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