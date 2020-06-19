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Диетолог назвала вредные в жару продукты 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы опасные в жару продукты
Фото: depositphotos.com
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредно есть в жаркую погоду. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По мнению врача, летом необходимо отказаться от трансжиров. В жару их негативное влияние ощущается особенно сильно. Например, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов, ускоряется старение организма, страдают стенки сосудов, нарушается питание сердца и мозга.
Трансжиры содержатся в фаст-фуде, чипсах, попкорне, а еще в кондитерских изделиях, слоеном тесте, выпечке и полуфабрикатах промышленного производства.
Также в жару не рекомендуется есть жирное мясо, шашлыки и наваристый бульон. Такая еда долго и тяжело переваривается. Для ее усвоения организму необходимо много энергии.
Кроме того, диетолог рассказала о вреде жареной картошки, солений и маринадов, которые задерживают воду в организме, ухудшают метаболизм и повышают давление. Из-за большого количества сахара и жира в жаркую погоду стоит отказаться и от мороженого.
Ранее "Рамблер" рассказывал, от каких продуктов портится настроение.
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