Названа полезная альтернатива колбасе в окрошке

Эксперты Роскачества назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке.
Докторская колбаса, которая входит в классический рецепт блюда, самый калорийный продукт в окрошке. Тем, кто следит за фигурой, диетолог-эндокринолог и доктор медицинских наук Наталья Фадеева посоветовала добавлять вместо колбасы отварное филе курицы или индейки.
Кроме того, для контроля своего веса в качестве "заливки" рекомендуется использовать нежирный кефир или минеральную воду вместо кваса.
Если же человек предпочитает окрошку на квасе, специалисты советуют готовить напиток самостоятельно или выбирать в магазине тот, где меньше всего сахара.
Лучше всего употреблять окрошку на обед или на ужин, но строго до 19 вечера. На ночь блюдо есть не стоит, поскольку тирозин, содержащийся в мясе, не даст уснуть, а квас может спровоцировать вздутие живота.
При этом эксперт отметила, что окрошка является отличным источником необходимой жидкости в летний период:
«Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам рассказали, какая окрошка полезнее.