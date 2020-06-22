Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке 

Мира Маркина 7 часов назад
Названа полезная альтернатива колбасе в окрошке
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роскачества назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке.
Докторская колбаса, которая входит в классический рецепт блюда, самый калорийный продукт в окрошке. Тем, кто следит за фигурой, диетолог-эндокринолог и доктор медицинских наук Наталья Фадеева посоветовала добавлять вместо колбасы отварное филе курицы или индейки.
Кроме того, для контроля своего веса в качестве "заливки" рекомендуется использовать нежирный кефир или минеральную воду вместо кваса.
Если же человек предпочитает окрошку на квасе, специалисты советуют готовить напиток самостоятельно или выбирать в магазине тот, где меньше всего сахара.
Лучше всего употреблять окрошку на обед или на ужин, но строго до 19 вечера. На ночь блюдо есть не стоит, поскольку тирозин, содержащийся в мясе, не даст уснуть, а квас может спровоцировать вздутие живота.
При этом эксперт отметила, что окрошка является отличным источником необходимой жидкости в летний период:
«Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам рассказали, какая окрошка полезнее.
Видео дня. Кухонные ошибки, опасные для здоровья
Женский форум
Еда , Наталья Фадеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как прогнать жир с живота: эффективные способы
Как прогнать жир с живота: эффективные способы
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Одежда, которая вас старит
05:26
Одежда, которая вас старит
Мода Красота
Какой спорт полезен для любителей
06:02
Какой спорт полезен для любителей
Здоровье
Ксения Алферова показала красавца-родственника
03:02
Ксения Алферова показала красавца-родственника
Звёзды
На ком женат отец Дмитрия Маликова
03:13
На ком женат отец Дмитрия Маликова
Звёзды Любовь
Как мухлюют с куриными грудками в магазинах
02:56
Как мухлюют с куриными грудками в магазинах
Еда Здоровье
Воры обнесли особняк российской звезды
01:02
Воры обнесли особняк российской звезды
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение