Названа полезная альтернатива колбасе в окрошке

Эксперты Роскачества назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке.

Докторская колбаса, которая входит в классический рецепт блюда, самый калорийный продукт в окрошке. Тем, кто следит за фигурой, диетолог-эндокринолог и доктор медицинских наук Наталья Фадеева посоветовала добавлять вместо колбасы отварное филе курицы или индейки.

Кроме того, для контроля своего веса в качестве "заливки" рекомендуется использовать нежирный кефир или минеральную воду вместо кваса.

Если же человек предпочитает окрошку на квасе, специалисты советуют готовить напиток самостоятельно или выбирать в магазине тот, где меньше всего сахара.

Лучше всего употреблять окрошку на обед или на ужин, но строго до 19 вечера. На ночь блюдо есть не стоит, поскольку тирозин, содержащийся в мясе, не даст уснуть, а квас может спровоцировать вздутие живота.

При этом эксперт отметила, что окрошка является отличным источником необходимой жидкости в летний период: