Шашлык назвали причиной рака

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что в некоторых случаях мясо на углях может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".

Шашлык не всегда становится причиной онкологии. В его употреблении важно знать меру, а также правильно готовить. В некоторых случаях мясо на углях может быть диетическим продуктом, если выбрать правильный маринад, а вместо свинины пожарить курицу или индейку.

При этом, по словам диетолога, нужно тщательно следить за процессом приготовления и не допускать образования корочки.

"Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний", — отметила Макиша.

Не стоит бояться употреблять шашлык в пищу, достаточно помнить простые правила и не готовить мясо на завтрак, обед и ужин. В ином случае, это навредит организму.