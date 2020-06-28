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Врач объяснила, как шашлык может стать причиной рака 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Шашлык назвали причиной рака
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что в некоторых случаях мясо на углях может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".
Шашлык не всегда становится причиной онкологии. В его употреблении важно знать меру, а также правильно готовить. В некоторых случаях мясо на углях может быть диетическим продуктом, если выбрать правильный маринад, а вместо свинины пожарить курицу или индейку.
При этом, по словам диетолога, нужно тщательно следить за процессом приготовления и не допускать образования корочки.
"Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний", — отметила Макиша.
Не стоит бояться употреблять шашлык в пищу, достаточно помнить простые правила и не готовить мясо на завтрак, обед и ужин. В ином случае, это навредит организму.
Ранее "Рамблер" сообщал, что блогер из Китая назвал русские блюда с неповторимым вкусом.
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