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Названы опасные в жару продукты 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названы опасные в жару продукты
Фото: depositphotos.com
Нутрициолог Мария Калугина рассказала, какие продукты опасно есть в жаркую погоду. Об этом сообщает Nation News.
По словам специалиста, жара негативно сказывается на организме человека и является стрессовым фактором. В особенности для людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В теплую погоду нутрициолог порекомендовала сократить количество углеводов: мучного и сладкого. Эти продукты вредны для сосудов. Кроме того, в жару не стоит употреблять алкоголь.
Вместо мяса лучше перейти на рыбу. В ней содержатся витамины Омега-3. Также Мария Калугина посоветовала отказаться от продуктов, которые быстро портятся:
«Например, молочные продукты с коротким сроком хранения, мясные продукты в маринаде в мясном отделе, морепродукты, тартар из рыбы или мяса, карпаччо».
В жаркую погоду нужно включить в рацион побольше ягод и овощей. Людям с лишним весом не стоит переедать фрукты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что шашлык назвали причиной рака.
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