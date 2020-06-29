Названы опасные в жару продукты 

Нутрициолог Мария Калугина рассказала, какие продукты опасно есть в жаркую погоду. Об этом сообщает Nation News.

По словам специалиста, жара негативно сказывается на организме человека и является стрессовым фактором. В особенности для людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В теплую погоду нутрициолог порекомендовала сократить количество углеводов: мучного и сладкого. Эти продукты вредны для сосудов. Кроме того, в жару не стоит употреблять алкоголь.

Вместо мяса лучше перейти на рыбу. В ней содержатся витамины Омега-3. Также Мария Калугина посоветовала отказаться от продуктов, которые быстро портятся:

«Например, молочные продукты с коротким сроком хранения, мясные продукты в маринаде в мясном отделе, морепродукты, тартар из рыбы или мяса, карпаччо».

В жаркую погоду нужно включить в рацион побольше ягод и овощей. Людям с лишним весом не стоит переедать фрукты.