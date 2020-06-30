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Назван самый вкусный квас в России 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Назван самый вкусный квас в России
Фото: depositphotos.com
Специалисты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели исследование и выбрали самый вкусный квас в России. Результаты доступны на сайте организации.
Всего эксперты проверили продукцию шести марок: "Вятский", "Останкинский", "Очаковский", "Русский", "Русский дар" и "Суздальские напитки".
Высшую оценку получил квас "Очаковский" за органолептические свойства. Также специалисты отметили вкусовые качества кваса брендов "Русский дар" и "Вятский". Замечания были к квасу марок "Суздальские напитки" и "Останкинский". Напиток "Русский" имел нетипичный для кваса вкус — без ноток брожения.
Квас всех шести участвовавших в исследовании брендов безопасен для здоровья. Но в список товаров с замечаниями попали напитки марок "Русский" и "Суздальские напитки" за превышение содержания лимонной кислоты и неправильной маркировки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянки отказываются от большой груди и кукольного облика.
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