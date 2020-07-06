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Диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала 

Мира Маркина 1 час назад
Диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как можно сбросить лишние килограммы при помощи сала. Однако эксперт уточнила, что данный метод эффективен лишь в одном специфическом случае.
По словам эксперта, ощутив чувство голода, человек может съесть бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком сала и овощами. Такой перекус насытит человека и отнимет желание съесть что-то углеводное. В конечном счете это и поможет ему сбросить вес.
При этом медик посоветовала не употреблять сало в большом количестве, поскольку оно высококалорийно. Как подчеркнула Соломатина, есть его можно в количестве 30 граммов в день. Если же у пациента есть склонность к полноте или же повышенный холестерин, ему следует ограничиться 10 граммами в день.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог перечислил самые опасные продукты.
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Еда , Елена Соломатина
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