Диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как можно сбросить лишние килограммы при помощи сала. Однако эксперт уточнила, что данный метод эффективен лишь в одном специфическом случае.

По словам эксперта, ощутив чувство голода, человек может съесть бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком сала и овощами. Такой перекус насытит человека и отнимет желание съесть что-то углеводное. В конечном счете это и поможет ему сбросить вес.

При этом медик посоветовала не употреблять сало в большом количестве, поскольку оно высококалорийно. Как подчеркнула Соломатина, есть его можно в количестве 30 граммов в день. Если же у пациента есть склонность к полноте или же повышенный холестерин, ему следует ограничиться 10 граммами в день.