Названо полезное количество шоколада в день

Антонина Стародубова , внештатный диетолог московского департамента здравоохранения, рекомендует есть 15-25 граммов горького и темного шоколада в день. Об это сообщает агенство городских новостей «Москва».

Специалист утверждает, что в сутки можно употреблять не более 25 граммов шоколада. Это примерно четверть плитки. По ее словам, если есть горький и темный шоколад утром, то такое количество может быть не только безопасным, но и полезным.

Антонина Стародубова также отметила, что рекомендации касаются лишь здоровых людей. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.