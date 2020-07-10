Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названо полезное количество съеденного шоколада в день 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названо полезное количество шоколада в день
Фото: depositphotos.com
Антонина Стародубова, внештатный диетолог московского департамента здравоохранения, рекомендует есть 15-25 граммов горького и темного шоколада в день. Об это сообщает агенство городских новостей «Москва».
Специалист утверждает, что в сутки можно употреблять не более 25 граммов шоколада. Это примерно четверть плитки. По ее словам, если есть горький и темный шоколад утром, то такое количество может быть не только безопасным, но и полезным.
Антонина Стародубова также отметила, что рекомендации касаются лишь здоровых людей. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что были названы самые опасные продукты.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Еда , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Овечкина показала фигуру в лосинах после родов
Жена Овечкина показала фигуру в лосинах после родов
Голые свидания: авантюра для смелых
Голые свидания: авантюра для смелых
Агаларов впервые прокомментировал развод
Агаларов впервые прокомментировал развод
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
02:58
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
Звёзды Любовь
Способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение