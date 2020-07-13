Назван уничтожающий холестерин продукт 

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Кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо уничтожает холестерин в организме человека. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Ольги Ивенской, авокадо обогащено большим количеством калия и полиненасыщенными жирными кислотами, способствующими наилучшему функционированию органов, в том числе сердца.

«В его составе есть магний и очень мало натрия, это сочетание для сердца — просто коктейль здоровья. Баланс веществ в этой мякоти таков, что авокадо даже рекомендуют и при диетах для похудения», — рассказала кулинар.

Жир, содержащийся в плодах, способствует уничтожению "плохого" холестерина. Кроме того, мякоть авокадо не вызывает аллергии.