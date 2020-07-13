Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван уничтожающий холестерин продукт 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо уничтожает холестерин в организме человека. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Ольги Ивенской, авокадо обогащено большим количеством калия и полиненасыщенными жирными кислотами, способствующими наилучшему функционированию органов, в том числе сердца.
«В его составе есть магний и очень мало натрия, это сочетание для сердца — просто коктейль здоровья. Баланс веществ в этой мякоти таков, что авокадо даже рекомендуют и при диетах для похудения», — рассказала кулинар.
Жир, содержащийся в плодах, способствует уничтожению "плохого" холестерина. Кроме того, мякоть авокадо не вызывает аллергии.
Ранее "Рамблер" рассказывал про рецепты яиц для завтрака, которые сведут с ума.
Еда , Видео , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова показала шикарную фигуру в купальнике
Седокова показала шикарную фигуру в купальнике
«Ситуация отвратительная, обидная и унизительная»
«Ситуация отвратительная, обидная и унизительная»
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как российская певица сменила сцену на ислам
02:41
Как российская певица сменила сцену на ислам
Звёзды
Почему в тушенке находят ДНК человека
20:10
Почему в тушенке находят ДНК человека
Еда Здоровье
Рак не отпускает Александра Беляева
03:31
Рак не отпускает Александра Беляева
Звёзды Здоровье
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
02:23
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
Еда Здоровье
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
02:58
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
Звёзды
Назван уничтожающий холестерин продукт
01:41
Назван уничтожающий холестерин продукт
Еда
Как изгнать змей с дачного участка
05:02
Как изгнать змей с дачного участка
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение