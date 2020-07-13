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Врач назвала лучшее время для вредной еды 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач назвала лучшее время для фастфуда
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток лучше есть фастфуд, чтобы не поправиться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, вредную пищу лучше употреблять утром, так как в это время обменные процессы происходят быстрее, и за день человек может "сжечь" лишние калории. Однако эта рекомендация актуальна больше для молодых людей, которые ведут активный образ жизни.
"Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека", — рассказала Елена Соломатина.
Она отметила, что ночью обменные процессы работают не так интенсивно, поэтому съеденный фастфуд отложится в жир.
Ранее "Рамблер" рассказывал проалкогольные напитки, которые нельзя пить в жару.
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Еда , Елена Соломатина
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