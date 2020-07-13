Врач назвала лучшее время для фастфуда

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток лучше есть фастфуд, чтобы не поправиться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, вредную пищу лучше употреблять утром, так как в это время обменные процессы происходят быстрее, и за день человек может "сжечь" лишние калории. Однако эта рекомендация актуальна больше для молодых людей, которые ведут активный образ жизни.

"Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека", — рассказала Елена Соломатина.

Она отметила, что ночью обменные процессы работают не так интенсивно, поэтому съеденный фастфуд отложится в жир.