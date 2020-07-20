Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные 

Смотрите видео и узнайте, какие яблоки самые полезные.лето. Лето — сезон свежих фруктов, и уже скоро начнётся время сбора нового урожая яблок. Эти фрукты диетологи считают очень полезными: за счёт мякоти они отлично утоляют голод и надолго притупляют его, при этом калорийность яблок невысока. Влияет на качество яблок и их цвет. Как же понять, какие яблоки стоит есть, чтобы поддержать здоровье? Ответ узнайте из ролика.