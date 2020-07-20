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Диетолог рассказал о простом продукте, помогающем похудеть 

Мира Маркина 3 часа назад
Испанский диетолог Айтор Санчес в беседе с La Vanguardia назвал простой продукт, который поможет сбросить лишний вес.
По словам Санчеса, несмотря на то, что яйца не обладают жиросжигающими свойствами, его включение в диету связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения. Диетолог объяснил, что это обусловлено насыщением, которому способствует потребление белка:
"Таким образом снижается общее потребление калорий".
Эксперт порекомендовал есть яйца на завтрак для того, чтобы "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог предрекла похудевшему на 100 килограммов Фадееву проблемы со здоровьем.
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