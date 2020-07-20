Испанский диетолог Айтор Санчес в беседе с La Vanguardia назвал простой продукт, который поможет сбросить лишний вес.

По словам Санчеса, несмотря на то, что яйца не обладают жиросжигающими свойствами, его включение в диету связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения. Диетолог объяснил, что это обусловлено насыщением, которому способствует потребление белка:

"Таким образом снижается общее потребление калорий".

Эксперт порекомендовал есть яйца на завтрак для того, чтобы "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.